Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'ın grubu belli oldu /29 Ağustos 2019 20:58

Galatasaray'ın grubu belli oldu

Monaco'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Galatasaray A Grubu'nda yer aldı. Gruptaki diğer takımlar Fransa'dan PSG, İspanya'dan Real Madrid, Belçika'dan Club Brugge oldu. Barcelona, Borussia Dortmund ve Inter yanı gruba düştü.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco’da yapıldı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri PSG, Real Madrid, Club Brugge oldu. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde A Grubu’nda mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu yılın kalecisi Alisson Becker oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 Sezonu en iyi orta sahası Frenkie de Jong oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu en iyi defansı Virgil van Dijk oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu en iyi forveti Lionel Messi oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A GRUBU

PSG
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray

B GRUBU

Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Zvezda

C GRUBU

Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta

D GRUBU

Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova

E GRUBU

Liverpool
Napoli
RB Salzburg
Genk

F GRUBU

Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag

G GRUBU

Zenit
Benfica
O.Lyon
Leipzig

H GRUBU

Chelsea
Ajax
Valencia
Lille
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  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
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  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
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