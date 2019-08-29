Galatasaray'ın grubu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco’da yapıldı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri PSG, Real Madrid, Club Brugge oldu. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde A Grubu’nda mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu yılın kalecisi Alisson Becker oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 Sezonu en iyi orta sahası Frenkie de Jong oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu en iyi defansı Virgil van Dijk oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu en iyi forveti Lionel Messi oldu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
A GRUBU
PSG
Real Madrid
Club Brugge
Galatasaray
B GRUBU
Bayern Münih
Tottenham
Olympiakos
Zvezda
C GRUBU
Manchester City
Shakhtar Donetsk
Dinamo Zagreb
Atalanta
D GRUBU
Juventus
Atletico Madrid
Bayer Leverkusen
Lokomotiv Moskova
E GRUBU
Liverpool
Napoli
RB Salzburg
Genk
F GRUBU
Barcelona
Borussia Dortmund
Inter
Slavia Prag
G GRUBU
Zenit
Benfica
O.Lyon
Leipzig
H GRUBU
Chelsea
Ajax
Valencia
Lille