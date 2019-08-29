Galatasaray'ın grubu belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi Monaco’da yapıldı. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri PSG, Real Madrid, Club Brugge oldu. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi’nde A Grubu’nda mücadele edecek.







Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu yılın kalecisi Alisson Becker oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 Sezonu en iyi orta sahası Frenkie de Jong oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu en iyi defansı Virgil van Dijk oldu. Şampiyonlar Ligi’nin 2018-2019 sezonu en iyi forveti Lionel Messi oldu.





ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI





A GRUBU





PSG

Real Madrid

Club Brugge

Galatasaray





B GRUBU





Bayern Münih

Tottenham

Olympiakos

Zvezda





C GRUBU





Manchester City

Shakhtar Donetsk

Dinamo Zagreb

Atalanta





D GRUBU





Juventus

Atletico Madrid

Bayer Leverkusen

Lokomotiv Moskova





E GRUBU





Liverpool

Napoli

RB Salzburg

Genk





F GRUBU





Barcelona

Borussia Dortmund

Inter

Slavia Prag





G GRUBU





Zenit

Benfica

O.Lyon

Leipzig





H GRUBU





Chelsea

Ajax

Valencia

Lille