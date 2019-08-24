Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de kuşatılan Türk askeri için Suriye'den üst düzey tehdit: İmha ederiz /24 Ağustos 2019 12:01

İdlib'de kuşatılan Türk askeri için Suriye'den üst düzey tehdit: İmha ederiz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Danışmanı Buseyna Şaban, militanlara silah tedarik etmek için kullanıldığını öne sürdüğü İdlib'deki Türk gözlem noktalarının Suriye ordusu tarafından imha edilebileceğini söyledi.

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Lübnan'da yayın yapan el Mayadin televizyonuna demeç veren Şaban, Türkiye'nin son dönemdeki eylemleriyle militanlara silah tedarik ettiğini kanıtladığını ileri sürdü.

"Türkiye, Astana görüşmelerinde varılan mutabakatları yerine getirmedi ve gözlem noktalarını silah transfer tesislerine ve Suriye toprakları işgal noktalarına dönüştürdü" diyen Şaban, Türk gözlem noktaları ve El Nusra Cephesi'nin silah alışverişi yaptığını ve Suriyelilere karşı suç işlediğini savundu.

Şaban, "Murik köyündeki Türk gözlem noktası kuşatma altında. Suriye ordusu, Türk gözlem noktalarını ve militanları imha edebilir" tehdidinde bulundu.
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