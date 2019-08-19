Samanyolu Haber /Gündem / İdlib'de Suriye Ordusu'ndan Türk askeri konvoyuna hava saldırısı: 3 sivil öldü /19 Ağustos 2019 14:54

İdlib'de Suriye Ordusu'ndan Türk askeri konvoyuna hava saldırısı: 3 sivil öldü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de Türk gözlem noktasına intikal sırasında askeri konvoya saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamaya göre, saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti, 12 sivil de yaralandı.

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İdlib'de 9 Numaralı Gözlem Noktası'na intikal esnasında Türk konvoyuna bir hava saldırısı düzenlendiği belirtilen MSB açıklamasında, mevcut anlaşmalara ve Rusya ile iş birliği ve diyaloga aykırı bu saldırının şiddetle kınandığı bildirildi. 

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi: 

"İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu ile yapılan mevcut mutabakat ve anlaşmalara aykırı olarak Rejim tarafından gerçekleştirilen ve sivil/masum insanlara büyük zararlar vererek giderek insanlık dramına dönüşen operasyonlar, Rusya Federasyonu makamlarına yapılan tüm uyarılara rağmen devam etmektedir.

Mutabakat ve anlaşmalara aykırı yürütülen bu operasyonlar sonucunda ikmal yollarının kesilme tehlikesiyle karşı karşıya kalan 9 Numaralı Gözlem Noktasının güvenliğini sağlamak, ikmal yollarını açık bulundurmak ve bölgedeki sivil/masum insanların can kaybını önleyerek taraflar arasındaki gerginliği azaltmak maksadıyla, 19 Ağustos 2019 günü saat 05.30’da, koordinasyon için önceden Rusya Federasyonu tarafına bilgi verilerek bölgeye bir kuvvet intikali başlatılmıştır.

Söz konusu intikal esnasında konvoyumuza, saat 08.55’te bir hava saldırısı düzenlenmiş, saldırıda konvoy bölgesinde bulunan 3 sivil ölmüş, 12 sivil yaralanmıştır. 

Mevcut anlaşmalara ve Rusya Federasyonu ile aramızdaki işbirliği ve diyaloga aykırı olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, meşru müdafaa haklarımız saklı kalmak kaydıyla, tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınmasını bekliyoruz."
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