Samanyolu Haber /Gündem / Ağbaba'ya silahlı saldırı yapan şüpheli tutuklandı /27 Ağustos 2019 19:11

Ağbaba'ya silahlı saldırı yapan şüpheli tutuklandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, dün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve partililerin de bulunduğu toplantıda İlçe Başkanı Ali Aslan'a tabanca ile ateş eden Cihangir S., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Cihangir S. mahkemece tutuklandı.

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Olay, dün sabah saatlerinde, Atatürk Meydanı’nda meydana geldi. CHP’li Ağbaba, partisinin ilçe teşkilatı ile ilçe binasında divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan kürsüdeyken ayağa kalkan parti üyesi Cihangir S., belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı.



Veli Ağbaba’nın tabancayı elinden aldığı Cihangir S., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Şüpheliyi yakalamak için kent genelinde ve ilçede geniş çaplı operasyon başlatan polis ekipleri Cihangir S.’yi, saklandığı eve düzenlediği operasyon ile gözaltına aldı. Akçadağ Emniyet Müdürlüğü’nde sorgusu yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen Cihangir S., çıkardığı mahkemece tutuklandı.
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