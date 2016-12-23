Putin açıkladı: Erdoğan Esad ile anlaştı, masaya oturacaklar

Putin’in yıllık büyük basın toplantısında bin 437 gazeteci akredite olurken Putin'den Suriye'deki son duruma ilişkin flaş bir açıklama geldi







Putin, Erdoğan'ın Suriye tarafıyla anlaştığını belirterek Ocak ayında Kazakistan'da iki tarafın bir araya geleceğini söyledi

Putin şunları kaydetti:





Türkiye, Esad, İran mutabık"





"Türkiye ve İran liderleri Halep'in kurtarılmasında büyük rol oynadı. Türkiye, Rusya, İran ve (Suriye Devlet Başkanı Beşar) Esad'ın iyi niyeti olmasaydı Halep'in tahliyesi mümkün olmazdı. Bundan sonraki adım Suriye'nin tamamında ateşkesi tam anlamıyla sağlayacak bir anlaşmaya varmak. İran, Esad ve Türkiye, Astana'da barış görüşmeleri yapması konusunda mutabık."



