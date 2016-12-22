'Esed' tweetlerinizi silmeye başlayın!

- Bir İçişleri Bakanının istifa etmesi için daha ne olması lazım?





- "Esed" tweetlerinizi silin bence. Yarın öbür gün devlet "Esad" demeyen ajandır, teröristtir demeye başlarsa arkanızdan ağlayan olmaz valla.





- Twitter'daki nefret dili üzerine çalışmak şart. Nefret söylemini kendini öteki üzerinden var etme çabası diye okuyorum artık.





- Kimse sormayacak; " madem Fetöcüydü nasıl olur da 8 kez programında görev yaptı, seni de istese vurabilirdi".aklımızla alay ediliyor





- Ayaklarından vurulmuş suikastçiyi öldürmek niye? Hükümet veya devletten kiminle bağlantılı acaba katil?





- doğan medyası kendini başkanlık sistemine hazırlıyor; deniz zeyrek'i alıp yerine hande fırat'ı getirmek başka türlü açıklanamaz





- Olmadı kaptan!... Amedspor Kaptanı Şehmus Özer hayatını kaybetti





- Halep'te fişi çekilen El Nusra'yı terör örgütü sayan iktidar nedense Rus elçinin suikastında el Nusra parmağı olabileceğine ihtmal vermiyor.





- DBP’li 46 belediyeye kayyım atandı, 64 eş başkanı, 3 bin 51 parti üyesi tutuklu





- Zaharova: Karlov Suriye'li muhaliflerle görüşüyordu





- Avrasya Tüneli için heryere "Tollgate" yerine "tool gate" yazılmış. Ücretli geçiş, "alet kapısı" gibi birşey olmuş. Aleti olmayan geçmesin!





- tavanda mor ışık olmazsa yapının "sıfır" oldugunu anlayamiyorlar.. ister avrasya tüneli olsun, ister beylikdüzünde bir daire





- Gün 8.25'te doğuyor, 17.38'de batıyor. Hayatımızın büyük kısmını, bu kez kelimenin birinci anlamıyla kararttılar.





- Times: Mantık evliliği - Erdoğan'ın Batı'dan uzaklaşıp Putin'e yaklaşması Ortadoğu'yu yeniden şekillendirebilir