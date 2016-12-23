Samanyolu Haber /Gündem / AKP Anayasa teklifini bakın nereden kopyalamış /23 Aralık 2016 16:50

AKP Anayasa teklifini bakın nereden kopyalamış

AKP'nin Anayasa teklifi diktatör Suriye Lideri Beşar Esed'in Anayasası'nın benzeri çıktı

SHABER3.COM

CHP,  Anyasa Komisyonu'nda devam eden görüşmelerde değişiklik teklifinin Suriye anayasasının bir kopyası olduğunu gündeme taşıdı. CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Genel Kurul'un dünkü oturumunda Suriye ile Türkiye’de görüşülen yeni teklifin karşılaştırılmış metnini kürsüden gösterdi ve talep eden milletvekillerine dağıttı. CHP'li Yüksel, anayasa teklifinde cumhurbaşkanına verilen kanun ve kanunu hükmünde kararname yetkisine dikkat çekerek "Anayasada da var bu, 111'inci maddesinde cumhurbaşkanının kararname çıkarması var. Yani, bu AKP'ye özgü bir anayasa değil ki. Hangi ülkenin anayasası bu? Bu, diktatör Esad'ın Suriye Anayasası" 


İŞTE AKP ANAYASA TEKLİFİ İLE ESED'İN ANAYASASI ARASINDAKİ BENZERLİKLER 






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