Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'nin hedefi artık Esed değil /21 Aralık 2016 14:55

Türkiye'nin hedefi artık Esed değil

Rusya-Türkiye-İran zirvesinde Moskova Bildirisi üzerinde anlaşıldı. Bildiri Türkiye için büyük bir diplomatik yenilgiyle sonuçlandı. Suriye’de barış için garantör olacak üç ülkenin önceliği Esad’ın devrilmesi değil, terörle mücadele olarak belirlendi

Erdoğan'dan büyük Esed çarkı

Erdoğan Rusya karşısında diz çöktü. Türkiye Esad'ı devirme ana şartını resmen geri çekti


Erdoğan yönetimi Suriye sürecinin başladığı ilk günden itibaren Esad'ın devrilmesini il şart olarak koşuyordu. Bu uğurda Suriye'li muhalif gruplar silahlandırıldı, milyarlarca dolar para harcandı, Türkiye milyonlarca Suriyeli'ye kapılarını açmak zorunda kaldı, TSK savaşa bile sokuldu ama Erdoğan yönetimi masada kaybetti. Moskova Bildirisi'yle Erdoğan "Esad'ın devrilmesi" şartından resmen vazgeçti. 

NUSRA ARTIK ERDOĞAN İÇİN DE TERÖRİST

Halep’te cihatçıların yenilmesinin ardından bir ilke imza atan Türkiye, Rusya ve İran, Suriye’de çözüm  için dışişleri ve savunma bakanları düzeyinde toplandı. Dün Moskova’da düzenlenen toplantılarda üç  ülke Suriye’deki krize son vermek için yol haritası niteliğindeki Moskova Bildirisi adında bir  deklerasyon üzerinde anlaştı.

Moskova Bildirisi ile Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı çerçevesinde siyasi çözüm  için barış görüşmelerini canlandırma kararı açıklandı. Üç ülke, Suriye’de çözümün garantörlüğünü  yapmaya hazır olduklarını duyurdu.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi’nin öldürülmesinin ertesinde varılan anlaşmayı Rus Dışişleri Bakanı  Sergey Lavrov ortak basın toplantısında açıkladı:

“Rusya, İran ve Türkiye, Suriye hükümeti ile muhalefeti arasında barış anlaşmasına varılması için   çalışmaya ve bu anlaşmaya garantörlük etmeye hazır. Üç ülke, Suriye’de önceliğin Esad hükümetini  devirmek değil, terörle mücadele olduğunda mutabık.”

Üçlünün hem IŞİD ve Nusra’ya karşı savaşta hem de diğer silahlı muhalefet gruplarını bu terör  örgütlerinden ayrıştırmada işbirliği kararlılığını teyit ettiğini aktaran Lavrov, Suriye krizinin çözümünde Rusya-İran-Türkiye formatının en etkili format olduğunu söyledi. Erdoğan'ın defalarca "terörist değil" dediği El Nusra'da böylece artık Erdoğan yönetimi için de terörist oldu. 

İran’la Hizbullah atışması

Rus bakan “ateşkesin tüm Suriye’ye yayılmasını, insani yardımlara serbestçe erişimi ve sivillerin  serbest dolaşımını” desteklemek konusunda mutabık kaldıklarını da belirtti. Türk mevkidaşı Mevlüt  Çavuşoğlu “Tüm Suriye’de geçerli olacak ateşkesin Nusra ve IŞİD’i kapsamayacağını, herkese  ayrımsız insani yardım ulaştırılmasını gerektiğini” söyledi. Çavuşoğlu “Suriye için en iyi çözüm olan  siyasi çözüme odaklanmalıyız. Bu toplantı, Suriye’nin siyasi geleceğini belirleyecek” dedi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, üç ülkenin IŞİD, Nusra ve bağlantılı gruplarla savaş sözü verdiğini vurgulayıp atılması gereken ilk adımın muhalifleri destekleyen ülkelerin bu gruplarla diğerlerini ayrıştırması olduğunu belirtti.

Zarif’in “Terörist grupların hiçbir ülkeye kısa vadeli bile faydası olmaz” çıkışına Çavuşoğlu “Rejim, muhalifler, bir de dışardan gelen Hizbullah gibi gruplar var. Bütün bu gruplara yardımın kesilmesi lazım. Bir tarafa işaret etmek doğru değil” yanıtını verdi. Ajanslar ise Türk bakanın sözlerini “yurtdışından Suriye’ye giden tüm gruplara desteğin durdurulması gerek” şeklinde duyurdu.

‘ABD başarısız oldu’

Türk ve İranlı mevkidaşı Fikri Işık ve Hüseyin Dehkan ile görüşen Rusya Savunma Bakanı Sergey  Şoygu da “ABD ile ortaklarının, Suriye’de hem siyasi çözümde hem de sahada başarısız olduğunu” dile getirdi.
<< Önceki Haber Türkiye'nin hedefi artık Esed değil Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Hocaefendi'den suikaste ilişkin yeni mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Yol TV'den canlı yayında kapatmaya ilk mesaj

Rusya'da korkutan patlama

Rusya'da korkutan patlama

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Sahra Çölü'ne kar yağdı

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Yurt müdürü öğrencinin kafasını masaya vurdu!

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Cemaatlerden kafa karıştıran sohbet iptalleri... Cübbeli Ahmet videoyla duyurdu

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Ünlü havai fişek fabrikası patladı

Twitlerle Türkiye gündemi

Twitlerle Türkiye gündemi

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

Cumhurbaşkanı'ndan skandal şehit açıklaması!

"Rejimi değiştirecekseniz orada oy değil yürek tartılır..."
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:13:56