Samanyolu Haber /Gündem / 'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik' /29 Kasım 2016 14:54

'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Parlamentolar arası Kudüs Platformu: Kudüs ve Sürecin Problemleri Sempozyumu'nda konuştu ve çok önemli bir ifade kullandı.

'Suriye'ye zalim Esed'in hükümranlığına son vermek için girdik'

PYD ve IŞİD'le savaşma adı altında Suriye'ye Türk askerini sokarak hem şehitler gelmesine yol açan, hem de Uluslararası arenada birçok problemle karşılaşan AKP hükümetinin icraatiyle ilgili Erdoğan'dan ilginç bir çıkış geldi. Daha önce 'kimsenin toprağında gözümüz yok' diyen Erdoğan bu sefer  “Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil” dedi. 
Erdoğan'ın uluslararası hukukta Türkiye'nin başını ağrıtabilecek, ülkemizi işgalci konuma sokabilecek cümleler şöyle:

“Şu anda 600’lü rakamlar konuşuluyor ama hayır. Bana göre Suriye’de 1 milyona yakın insan öldü. Bu ölüm hâlâ devam ediyor. Çocuk, kadın, erkek ayrım yapmaksızın devam ediyor. Nerede BM, ne yapıyor? Irak’ta var mı yine yok. Biz sabır, sabır, sabır dedik en sonunda dayanamadık ve Suriye’ye Özgür Suriye Ordusu ile beraber girmek zorunda kaldık. Niçin girdik? Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Mesele toprağın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak için. Yani orada bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren zalim Esed’in hükümdarlığına son vermek için biz oraya girdik, başka bir şey için değil.”
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