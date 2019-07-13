Samanyolu Haber /Gündem / Polisin yaptığına bak! /13 Temmuz 2019 21:53

Polisin yaptığına bak!

Emniyetin silah mühimmat biriminde tekniker olarak çalışan ve yasadışı silah satışından dolayı ihraç edilen A.K., silahları suç örgütüne sattığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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Ankara Ostim Sanayi Sitesi’nde kurulan bir atölyede yasadışı silah üretimi yapıldığı ve bu silahların suç örgütlerine satıldığı istihbaratı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ekipleri çalışma başlattı. 

Polis iki aylık teknik-fiziki takibin ardından yasadışı silah üretimi yapıp-satan çeteye ulaştı. Çete üyelerini adım adım takip eden polis, çok sayıda adrese ve silah üretimin yapıldığı atölyeye baskın yaptı. 

Operasyonda 17’si tamamlanmış, 5’i üretim aşamasında olmak üzere 22 tabanca, çok sayıda silah parçalarına el konuldu. Operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguların ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 8 kişi ise serbest bırakıldı.

EMNİYETİN MÜHİMMATÇISI ATÖLYE KURMUŞ

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre tutuklananlar arasında uzun yıllar Emniyet'in silah-mühimmat biriminde tekniker olarak çalışan A.K. de bulunuyor. 

Emniyet'te görevliyken yasadışı silah satışından meslekten ihraç edilen A.K.’nin silah atölyesi kurduğu ve yanına aldığı 2 kişi ile silah imal ettiği tespit edildi. 

Atölyede üretilen silahların yine A.K.’ye bağlı çalışan diğer elemanları tarafından suç örgütlerine sattığı kaydedildi.

Emniyet'in eski mühimmatçısı atölye kurmuş. Polis baskınında el konulan tabancalar her hangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için balistik incelemeye gönderildi.
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