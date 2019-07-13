Samanyolu Haber /Ekonomi / Dev markaların distribütörü de konkordato ilan etti /13 Temmuz 2019 22:06

Dev markaların distribütörü de konkordato ilan etti

Ekonomik krizde konkordato ilan eden şirket sayısı bitmek bilmiyor. Tefal, Rowenta, Moulinex ve Braun gibi önemli markaların Türkiye distribütörü olan İlkadım Grup konkordato ilan etti.

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Kestane şekerinin tanınmış markası Bursalı Kafkas'ın konkordato haberinin ardından bu kez Tefal, Rowenta, Moulinex ve Braun gibi önemli markaların Türkiye distribütörü olan İlkadım Grup konkordato ilan etti.

Konkordato fırtınası bir kez daha sert esmeye devam ederken İlkadım Grup'un konkordato ilanı Bakırköy 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verildi.

İlkadım Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yağmur.

ÜÇ AY GEÇİCİ MÜHLET

Mahkeme İlkadım Grup'a 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren alacaklıların haciz işlemlerine karış üç ay geçici mühlet verdi. Şirketi üç ay boyunca üç konkordato komiseri tarafından idare edilecek.

2018’de konkordato ilan eden devler arasında Hotiç, Eminiş Ambalaj ve Keskinoğlu Tavukçuluk gibi devler yer alıyor.

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