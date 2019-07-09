Emniyet Müdürü de böyle yaparsa!

İzmir'e düğün törenine gelen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar dönüş yolunda trafikte dehşet saçtı.







Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eczacı eşi Yelda Hasyiğit davetli oldukları bir düğüne katılmak için İzmir'e geldi.





Trafik kazasında Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar ve eşi Hülya Parıldar da ağır yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU HALDE DÜĞÜN DÖNÜŞÜ DİREKSİYONA GEÇTİ





Düğün merasiminde geç saatlere kadar eğlenen Parıldar ve Hasyiğit aileleri tekrar Turgutlu'ya dönmek için yola çıktı.







Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit de alkollü olduğu için dönüş yolunda aracın direksiyonuna Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar geçti.





Alkollü olmasına rağmen trafik kontrolü sırasında "Emniyet müdürü olduğum için bana bir şey olmaz" düşüncesiyle direksiyona geçen Parıldar hayatının hatasını yaptı.





KAVŞAĞA YAKLAŞIRKEN HIZINI HİÇ KESMEDİ





Yeni Asır’dan Fatih Şendil’in haberine göre; Fevzipaşa Bulvarı'ndan Basmane yönüne giden 45 TB 530 plakalı otomobili kullanan Volkan Parıldar, alkolün ve aşırı hızın etkisiyle kendisine yanan kırmızı ışığı fark etmedi.







Kazada iki otomobil hurdaya döndü.





Kavşağa gelmesine rağmen hızını kesmeyen Parıldar, Gaziosmanpaşa Bulvarı'ndan İkiçeşmelik yönüne giden Mustafa Turhan'ın kullandığı 35 T 7561 plakalı taksiyle çarpıştı.





Çarpmanın şiddetiyle savrulan olan Parıldar'ın kullandığı otomobil daha sonra 33 CCM 48 plakalı araca çarptıktan sonra güçlükle durdu.





10 GÜN MÜCADELE VERDİ





Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan trafik kazasında taksi şoförü Turhan ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Parıldar, eşi Hale Parıldar, Turgutlu İlçe Sağlık Müdürü Bilgehan Hasyiğit ve eşi Yelda Hasyiğit yaralandı.





Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan ticari taksi şoförü Mustafa Turhan yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan Turhan 10 günlük yaşam mücadelesini kaybederek kurtarılamadı.





Hicran Sertkaya, babasının ölümüne sebep olan Emniyet Müdürü Parıldar'dan şikâyetçi olduğunu söyledi.





BABASINI KAYBEDEN HİCRAN: KAZA DEĞİL, CİNAYET





Kazada hayatını kaybeden taksi şoförü Turhan'ın kızı Hicran Sertkaya, "Alkollü birinin direksiyon başına geçip kırmızı ışık ihlali yapması göstere göstere cinayettir. Ben şikâyetçiyim. Sonuna kadar da bu davanın takipçisi olacağım." dedi.





Sertkaya, "Tek derdi evine geçim sağlamak olan, üç kuruş evine ekmek getirmek için didinip duran babamız artık yok. Bunun bedelini sonuna kadar ödemeli. Bunun arkasında olduğumuzu bilsinler." şeklinde konuştu.