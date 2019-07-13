15 Temmuz'da Erdoğan'ı karşılayacaklar!

İstanbul'da denetimli serbestlik kapsamında kamu görevinde bulunan hükümlüler, 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 3'üncü yıl dönümünde Ankara programının ardından uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na ineceği belirtilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın burada yapacağı mitinge katılacak.





Eski adıyla Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) olarak bilinen İstanbul Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kamu görevini yerine getirmekte olan ve denetimli serbestlikten faydalanan hükümlüler 15 Temmuz Pazartesi günü yapılacak mitingin provası için dün öğlen saatlerinde Atatürk Havalimanı'na götürüldü.





"SERVİSLERLE HAVALİMANINA GÖTÜRÜLECEĞİZ"





Denetimli serbestlik yükümlülüklerini ihlal etmekten endişelendiği gerekçesiyle ismini vermek istemeyen bir hükümlü, Artı Gerçek'e verdiği mülakatta, "Denetimli serbestlik yükümlülükleri kapsamında hastanede yerleri süpürüyorum. Servislerle Erdoğan'ı karşılama provası nedeniyle havalimanına götürüldük. Pazartesi akşam saatlerinde hastaneden yine servislerle Erdoğan'ı karşılamak üzere Atatürk Havalimanı'na götürüleceğiz." dedi.





Hastane baş hekimliği isi konuyla ilgili bilgi vermekten kaçındı.



