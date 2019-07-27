Samanyolu Haber /Ekonomi / Pahalıysa fasülye yemeyeceksin kardeşim! /27 Temmuz 2019 16:29

Pahalıysa fasülye yemeyeceksin kardeşim!

Oyuncu Seray Sever, TV 8'de Hakan Hatipoğlu’nun sunduğu "Gel Yazın Konuşalım" programında, “Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin.” ifadelerini kullandı. Tv programları için aylık 30-40 bin lira aldığı belirtilen Sever'in bu sözleri sosyal medyada infiale sebep oldu. Oyuncu Meltem Cumbul, Sever'e şöyle seslendi: "Sen hiç asgari ücretle geçindin mi? Geçim sıkıntısı nedir bilmeden oturduğun yerden konuşmak çok kolay. Sen de haklısın!"

Fasülye pahalıysa yemeyeceksin kardeşim!

SAMANYOLUHABER- Oyuncu Seray Sever’in Acun Ilıcalı'ya ait TV 8'de Hakan Hatipoğlu’nun sunduğu "Gel Yazın Konuşalım’ programında dar gelirleri tahkir eden sözler sarfetmesi sosyal medyada infiale sebep oldu. 

Hatipoğlu'nun "İnsanlar çok zor durumda." sözlerine mukabil Sever, “Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor." dedi. 

SERAY SEVER: FASÜLYE PAHALIYSA YEMEYECEKSİN KARDEŞİM!

Sever şöyle devam etti: "O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasülye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin.” 

Hakan Hatipoğlu bu sözler üzerine bizzat yaşadığı bir vakaya anlattı. Bir gün önce bir kadının markette bebek maması çalarken yakalandığına şahit olduğunu belirten Hatipoğlu, "Ne yaptığımı söylemeyeyim. Fakat insanlar bu durumda." dedi. 

ATİLLA TAŞ: MİLLET AÇ AÇ!

Bu sözlerin krizle boğuşan Türkiye'nin ekonomik ve sosyal gerçekleri ile örtüşmediğini belirten çok sayıda sosyal medya kullanıcısı peşi sıra attığı tweetlerle Sever'i insaflı olmaya davet etti. 

Sever'e cevap verenlerden biri de şarkıcı Atilla Taş. Sever’in bu sözlerine dair Taş, “Seray Sever bu ne bilmişlik yahu! Misafir çocuğu gibisin çimdiklik. Bomba düşmedi diye sevinelim mi? Millet aç aç! Senin gibi tuzu kuru değil herkesin. Sırça köşklerinizden bakınca öyle mi görünüyor ülke? Bi bitmediniz arkadaş yahu!” dedi.

SEN HİÇ ASGARİ ÜCRETLE GEÇİNDİN Mİ?

Oyuncu ve eski model Meltem Cumbul, "Seray Sever sen hiç asgari ücretle geçindin mi? Geçim sıkıntısı nedir bilmeden oturduğun yerden konuşmak çok kolay. Sen de haklısın!" dedi.

Avukat Turgut Özgüroğlu da Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: "Abin nohut pilav satarken zabıta katili olmuştu. O gariban hallerinizde bi kuru ekmeğe muhtaçken, Duran Emmi yanınızda olmuştu. Ne çabuk unuttun Seray Sever?"

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