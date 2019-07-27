Boydak'dan hükümete: Önce mülkiyet haklarını iade edin

SAMANYOLUHABER- 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle şirketlerine ve mal varlıklarına el konulan Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Boydak, Merkez Bankası'nın haftalık repo faizini yüzde 24'ten yüzde 19,75'e indirmesinin ekonomik krize çare olamayacağını kaydetti.





Boydak, kadın-erkek, genç-yaşlı ayrımı gözetmeksizin ailece maruz kaldıkları temel hak ve hürriyet ihlallerine son verilmeden yatırımcının olmazsa olmazı güvenin tesis edilemeyeceğinin altını çizdi.





BOYDAK: MÜLKİYET HAKLARI HERKESE İADE EDİLMELİ





Mustafa Boydak, şahsi Twitter hesabında şu ifadeleri kullandı: “Bir hafta sonuna daha kavuştuk. Ekonomiyi izliyorum. Şu an yapılanlar ne yazık ki çare olamayacak. Önce güven, sonra mülkiyet hakları herkese iade edilmeli. Yatırımcının korkusu giderilmelidir. Hem de acilen. Terör vs. ithamlar tutmadı, tutmayacak.”





Mustafa Boydak, Koza İpek Holding'in yönetim kurulu üyesi Tekin İpek'in hakkında suç delili olmadığı halde üç yıldır hapiste tutulmasına tepki göstermişti.





ARTIK YETER, TEKİN İPEK AİLESİNE KAVUŞSUN!





Boydak, "Arada bir geriye doğru bakıyorum da Portekiz seyahatinde TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) adına işadamları heyetine başkanlık etmiştim. Kadim arkadaşım Cafer Tekin İpek de heyetimizdeydi. Çok güzel bir insandır. Arkadaşlığı süperdir. Yeter artık! Ailesine özgürlüğüne kavuşsun inşallah.”







