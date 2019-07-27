Adalet ve Kalkınma Partisi'nde (AKP) yegane gündem "yeni parti". AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün il başkanları toplantısında, “Çok ayrılıp da parti kuranları gördük. Şu anda hiçbiri hatırlanmıyor. Kafanıza takmayın. İhanetin bedelini ağır öderler.” dedi.





İLK CEVAP DAVUTOĞLU'NUN EKİBİNDEN GELDİ





Gözler Erdoğan’ın bu sözlerine yeni parti kurmaya hazırlananların cenahından verilecet cevaba çevrilmişti İlk cevap, Ahmet Davutoğlu ilebirlikte hareket eden Selçuk Özdağ’dan geldi.





Tarafsız Haber Ajansı’a konuşan Özdağ, “Bunlar doğru ifadeler değil. Türkiye hukuk devletidir. Türkiye hukukla adaletle yönetilmelidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tür dillerden vazgeçmesi gerekiyor. Bu dil daha çok kutuplaşma dili, kamplaşma dili, daha çok çatışma dili.” ifadelerini kullandı.







Selçuk Özdağ, AKP saflarında Manisa milletvekilliği ve genel başkan yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

ÖZDAĞ: KENDİSİ PARTİ KURARKEN DEMOKRATİK HAKTI!





Özdağ, Erdoğan’ın endişe etmesine gerek olmadığını belirterek, “Bizi hedef göstermeye gerek yok. Bizi de kafasına takmasına gerek yok. Parti kurmak niye ihanet olsun ki. Kendisi parti kurarken demokratik hakkını kullandı. Parti kurmak ne zamandan beri suç olmuş ve ihanet, hainlik olmuş ki.” dedi.





Özdağ, Demokrasilerde fikir söylemek ihanet değildir. Demek ki yeni kurulacak, kurulacağı söylenen partilerle ilgili ciddi çekinceleri var. Var ki bu kadar gündeme getiriyor.” şeklinde konuştu.



