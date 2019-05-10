Samanyolu Haber /Gündem / Sofuoğlu bu kez ağzını bozdu: Yediği kaba pisleyen ünlü nankörler! /10 Mayıs 2019 10:35

Sofuoğlu bu kez ağzını bozdu: Yediği kaba pisleyen ünlü nankörler!

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaştı, hakarete varan cümleler kurdu: "Yazıklar olsun nankörler! İmamoğlu'na sözüm yok ama 'Fırsatı yakaladık hadi AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz."

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Sputnik'te yer alan haberde CHP'li İmamoğlu'nun YSK'nın İBB Başkanlığı seçimini iptal etme kararının ardından sanatçılar dahil herkesi konuşmaya çağırması üzerine birçok ünlü sosyal medyada #HerŞeyÇokGüzelOlacak etiketiyle paylaşımda bulundu.

Daha önce 'Emir erlerim' mesajıyla yaptığı paylaşım ve 'Senatör' yazılı kartviziti ile tepki çeken AKP'li Kenan Sofuoğlu, İmamoğlu'na desteğini açıklayan ünlü isimlere "Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var" dedi. Kendisini 'ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaş' olarak tanımlayan Sofuoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

'YEDİĞİ KABA PİSLEYEN NANKÖRLER'

"Yazıklar olsun nankörler! Bu ülkeyi yaklaşık yirmi yıldır yöneten Recep Tayyip Erdoğan sayesinde her biriniz milyonersiniz, lüks hayatınız, milyonlarca takipçiniz var. İstanbul'a yapılan hizmetleri bizlerden çok sizler kullanıyorsunuz. Ekrem İmamoğlu'na sözüm yok ama 'Fırsatı yakaladık hadi AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim' diye birlik olan milyonlarca seveni olan yediği kabı pisleyen ünlü nankörlersiniz. Diyeceksiniz ki; 'Sen kimsin?' Motorcunun biriyim ama nankör değilim. Ülkesine sınıf atlatan liderine sadık bir vatandaşım. (Bu arada siyasetçi falan değilim)."

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