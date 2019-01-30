Samanyolu Haber /Gündem / Tarım Bakanı pahalılığın çözümünü buldu: Mevsimine göre tüketim yapılırsa. /30 Ocak 2019 15:57

Tarım Bakanı pahalılığın çözümünü buldu: Mevsimine göre tüketim yapılırsa.

.. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sebze ve meyve fiyatlarındaki yükselişle ilgili olarak "Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır. Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır" dedi.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı tv programında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kamuoyunda tepki çeken yüksek sebze-meyve fiyatlarıyla ilgili konuşan Pakdemirli, "Fiyatlar mevsim normallerinde değil. Piyasalarda her gün daha fazla denetim yapıyoruz. Özellikle en güzel denetim vatandaşın denetimidir" dedi.

"Vatandaş bakacak, mevsimi olmayan meyve sebze pahalıysa mevsime göre tüketim yaparsa ürünlerde dengeleme oluşacaktır" ifadesini kullanan Pakdemirli, şöyle devam etti:

Hangi market ucuzsa ürünleri oradan almaya yönelirse fiyatlar dengeye ulaşır. Fahiş fiyat varsa gerekli cezaları kesiyoruz. Sebze meyve gıda artışları düşük olur. Yıl içerisinde birbirini dengeliyor. Enflasyona olan olumsuz katkıları şu an için öyledir, ancak geçen yıl, ondan önceki yıl, ondan önceki yıl da öyleydi.

Gıda komitesi özellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile çok ciddi çalışmaya başladı. 3 bakan anlık kararları alıyoruz. Birbirimize dokunduğumuz noktalarda çok hızlı kararlar alıyoruz. Birçok konuda geç kalmamış oluyoruz. Hal yasası tabii ki yüzde 30-40. Aynı zamanda perakende yasasını da ele almamız lazım.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek de, önceki gün talebe göre alım gücü yüksek bölgelerde bazı şubelerde patlıcan ve biber satışının devam edebileceğini söylemişti.
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