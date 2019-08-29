31 Mart'tan sonra ilk anket: Bugün seçim olsa...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nden sonra Ankara'da ilk "memnuniyet anketi" yapıldı.





Artı Gerçek'te yer alan haberde İDESAM Araştırma Şirketi'nin 19-30 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara merkez ilçeler ve beş çevre ilçede yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdiği ankete göre Ankaralılar Mansur Yavaş yönetiminden memnun görünüyor.







100 KİŞİDEN 66'SI MEMNUN





İDESAM Araştırma Merkezi'nin 3 bin 510'u kadın, 3 bin 493'ü erkek toplam 7003 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre Mansur Yavaş'ın 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden Ankaralıların memnuniyet oranı yüzde 66,4 olurken, memnun olmayanların oranı yüzde 33,6 olarak belirlendi.





Ankette 'Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa Mansur Yavaş'a oy verir misiniz' sorusuna katılımcıların yüzde 52,2'si "evet", yüzde 33,8'i "hayır", yüzde 13,9'u ise "kararsızım" cevabını verdi.







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmesinin ardından yaptığı çalışmalar, Ankaralılar tarafından olumlu karşılandı.





Yavaş'ın yolsuzlukla mücadele ve şeffaflıkla ilgili politikalarına katılımcıların yüzde 64,1'i "destekliyorum" cevabını verirken, yüzde 22,9'u "kararsızım", yüzde 13'ü ise "desteklemiyorum" cevabını verdi.





İhalelerin canlı yayında izlenebilecek şekilde yapılmasını ise katılımcıların yüzde 71,9'u "olumlu", 519'u "fikrim yok", yüzde 9'u ise "olumsuz" olarak değerlendirdi.





Tüm araçlardaki çakarların sökülmesi hakkındaki soruya katılımcıların yüzde 73,8'i "olumlu" cevabı verirken, "fikrim yok" diyenlerin oranı yüzde 17,9, "olumsuz" diyenlerin oranı ise yüzde 8,3 olarak belirlendi.





Ankara'nın sorunlarının ve taleplerinin tespit edilmesi için ilçe bazlı ve detaylı araştırmanın yapıldığı ankette, kentin en önemli sorunu olarak "ulaşım" konusu ön plana çıktı.





"Ankara'nın en önemli sorunu nedir?" sorusuna katılımcıların yüzde 15,4'ü "ulaşım", yüzde 14,4'ü "altyapı", yüzde 12,2'si "ekonomi", yüzde 9,7'si "trafik", yüzde 6,3'ü ise "Suriyeliler" cevabını verdi.



