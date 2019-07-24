Samanyolu Haber /Ekonomi / TOFAŞ'ta üretime 20 gün ara /24 Temmuz 2019 10:43

TOFAŞ'ta üretime 20 gün ara

Ekonomik kriz otomotiv sektörünü vurdu. Satışlar yüzde 50 azaldı. Fabrikalar ayakta kalmak için üretimi yüzde 20'den fazla azalttı. İşçiler mecburi izne çıkarılıyor. Üç ay önce yüzde 20 küçülme kararı alan ve 2 bine yakın işçinin sözleşmesini fesheden Koç Holding, TOFAŞ'ın Bursa tesislerinde üretime 20 gün ara verdi.

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Otomotiv sektörü krizden çıkış için her yolu deniyor. Koç Holding'in otomotiv sektöründeki markalarından biri olan Türk Otomobil Fabrikaları AŞ (TOFAŞ) üretime bir süre ara vereceğini duyurdu. 

Şirketin dün Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre 5-25 Ağustos tarihleri arasında TOFAŞ'ın Bursa tesislerinde üretim yapılmayacak.

Personelin yıllık izinlerini kullanacağı söz konusu tarihler arasında nöbetçi personel ile fabrikada bakım ve revizyon çalışmaları yapılacak.

SABANCI TEMSA'YI SATTI, HONDA FABRİKAYI KAPATTI

Otomotiv sektörü yılın ilk altı ayında yüzde 50 küçülmüştü. Satışlardaki ve ihracatın geçen seneye kıyasla yerinde sayması sebebiyle üretim yüzde 20 azaldı. 

Sektördeki kriz yüzünden Sabancı Holding 51 yıldır Adana'da otobüs ve midibüs imal eden TEMSA'yı borçları ile birlikte 37 milyon dolara İsviçre'ye satmak mecburiyetinde kalmıştı. 

Japon Honda ise 1996'dan beri Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Honda Civic sedan modelini imal eden fabrikayı kapattı. 
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