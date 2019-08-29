Samanyolu Haber /Teknoloji / Huawei'nin yeni telefonlarında Google lisansı olmayacak /29 Ağustos 2019 14:02

Huawei'nin yeni telefonlarında Google lisansı olmayacak

Google, Huawei ürünlerinin ABD hükümeti tarafından satışı yasaklandığı için firmaya lisans veremeyeceğini doğruladı.

SHABER3.COM

Huawei’nin yeni telefonunun Google Play’e de erişimi olmayacak. Bu aynı zamanda telefonunun içinde Google’ın popüler uygulamalarından olan Maps (Haritalar) ve Youtube da yer almayacağı anlamına geliyor.

Konuyla ilgili olarak analistler Huawei'in, Google uygulamalarını barındırmayacağı için satışının zor olacağını öngörüyorlar.

Huawei tarafından yapılan açıklamada, "ABD hükümeti izin verirse Huawei Android OS yazılımını kullanmaya devam edecek. Aksi takdirde kendi işletim sistemimizi geliştirme çalışmalarına devam edeceğiz" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Huawei'nin yeni telefonlarında Google lisansı olmayacak Sonraki Haber >>

Bir Nefes

Bir Nefes

Yeni Bamteli yayınlandı

Yeni Bamteli yayınlandı

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Bebek arabası çalarken çocuğunu mağazada unuttu

Konteyner insanların üzerine düştü

Konteyner insanların üzerine düştü

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:16:03