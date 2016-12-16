Samanyolu Haber /Gündem / Oğul Gökçek, CNN Türk Ekonomi Müdürü'nü hedef gösterdi /16 Aralık 2016 16:49

Oğul Gökçek, CNN Türk Ekonomi Müdürü'nü hedef gösterdi

Osman Gökçek'ten, canlı yayında Emin Çapa'ya tehdit ve hakaret...

Osman Gökçek'ten Emin Çapa'ya canlı yayında tehdit ve hakaret

Beyaz TV'nin sahibi ve Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek, ekrandan CNN Türk ekonomi müdürü Emin Çapa'ya tehditler savurdu. Emin Çapa'nın, dolar bozdurma kampanyasına Twitter üzerinden getirdiği eleştiriye tahammül edemediği görülen Gökçek, dakikalarca hakaret ve tehdit dolu sözler sarfetti.

Dolar bozdurma kampanyasını eleştiren tweet attığı için Emin Çapa’ya nefret kusan Gökçek, ‘’Haddini bil utanmaz herif, milletin tankların önüne yatması size neden bu kadar koydu’’ dedi.

Emin Çapa, dolar bozdurun çağrılarının toplumda pek karşılık görmemesi üzerine attığı tweette, ‘’Ne oldu dolar sevgisi vatan sevgisini geçti mi? ‘Tankların önüne yatarız dolarımızı bozdurmayız’’ mı? Kahramanlar nerede’’ demişti.

Geçtiğimiz günlerde de A Haber sunucusu Erkan Tan'ın hedef göstermesi üzerine Hüsnü Mahalli gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Gelişmeler üzerine CNN Türk Ekonomi Müdürü Emin Çapa, Twitter hesabını korumalı hale getirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Ankara Ticaret Odası seçimlerinde başkanlığa aday olan Osman Gökçek, seçilemeyince konuyu "Cemaat"e bağlamıştı. Seçimin galibi olan yeni ATO Başkanı ise Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ederek bağlılığını beyan etmişti...


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