Osman Gökçek, Erdoğan'a karşı kaybetti Cemaat'i suçladı

Gürsel Baran ATO Başkanı oldu

125 bin üyesi bulunan Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) yeni başkanın seçimi için yapılan oylama kısa süre sonuçlandı. ATO'nun 188 meclis üyesinin kullandığı oylara sonrası gelen ilk sonuçlara göre Gürsel Baran yeni başkan oldu.





2 adaydan biri olan Gürsel Baran, Emine Erdoğan'ın kuzeni. Osman Gökçek ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'in oğlu.





Geçici seçim sonuçlarına göre Gürsel Baran 100, Osman Gökçek 86 oy aldı. 2 oy ise geçersiz sayıldı.





Emine Erdoğan'ın kuzeni, Gökçek'in oğlunu 'hile ve seçmene baskı' ile suçlarken, Gökçek'i seçim kuruluna şikayet etti.













OSMAN GÖKÇEK, SONUÇLARDAN CEMAAT'İ SORUMLU TUTTU





Seçim sonuçlarında Cemaat'in etkisi olduğunu iddia eden Osman Gökçek ”Gürsel Baran’ı tebrik ediyorum, demokratik bir seçim oldu, kendisi başarıyla çıktı. Özellikle süreç içerisinde Cemaat'le ilgili yaptığımız açıklamaların sandığa olumsuz olarak yansıdığını görüyoruz. Zannediyorum içeride bulunan bu örgütlerin yine aynı şekilde tam tersine bir oy kullanması söz konusu olduğunu düşünüyorum. Ama sonuçta Gürsel bey hakkıyla almıştır. Önümüzde bir seçim daha var ve inşallah önümüzdeki sürecin içinde sonucun değişeceği kanaatindeyim.”





ATO'NUN 125 BİN ÜYESİ VAR





1923 yılında 800 üye ile faaliyete başlayan Ankara Ticaret Odası'nın hali hazırda 125 bin üyesi bulunuyor. ATO, söz konusu üye sayısı itibari ile, İstanbul Ticadet Odası'ndan sonra, Türkiye'nin en büyük ikinci ticaret odası konumunda.