Kahramankazan'ın yalancı başkanı





Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, 15 Temmuz gecesi yaşananları Darbe Komisyonu’nda anlattı.





Ertürk, Kazan garnizon komutanı olan Tuğgeneral Hakan Evrim'e de gece boyu ulaşmaya çalıştığını, Evrim'in darbeci olduğunun anlaşılması üzerine de son olarak "10 bin kişiyle geliyorum, hadi sık" mesajını gönderdiğini söyledi.





O GECE KAZAN'DA DEĞİLMİŞ





Kahramankazan Belediye Başkanı 15 Temmuz'dan bu yana anlattığı olayları komisyonda da tekrarladı.





Ancak Komisyon üyelerinin ısrarlı soruları üzerine Lokman Ertürk o gece Kazan'da olmadığını sabah 6'da ilçeye geldiğini itiraf etti. Yani halkı askerle karşı karşıya getiren diğer AKP'li yöneticiler gibi Kazan Belediye Başkanı da o gece sokakta değildi. Ama böyle olmasına rağmen aylarca kendisiyle ilgili televizyonlarda kahramanlık hikayesi anlatmıştı.





GÖKÇEK DE GECEKONDUDA SAKLANMIŞTI





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de 15 Temmuz'da geceyi bir gecekonduda geçirmişti.



