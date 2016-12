Hizmet gönüllüsünü SMS'le tehdit edene hapis cezası çıktı

Türkiye’de 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişiminden sonra Avrupa’nın birçok şehrinde sokaklara dökülen gurbetçiler bazı provokatörlerin kışkırtmalarıyla Hizmet Hareketi kurumlarına saldırmış, tehditler savurmuşlardı. Fransız mahkemeleri, tehlikeli saldırıların ardından birçok ceza verdi. Son olarak Mulhouse mahkemesi, hizmet kurumlarına saldıran M.Y’yi 8 ay hapis, 23 bin Euro para cezasına çarptırırken, ölüm tehditleri savuran O.K’ye ise 4 ay ertelenmiş ceza, 1050 Euro para cezasına çarptırdı.





Mulhouse ‘da eğitim derneğinde üye M.K, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde iki defa O.K tarafından sms yoluyla ölümle tehdit edildi. O.K, 3 gün gözaltında tutulduktan sonra 6 Aralık’ta hakim karşısına çıkmak üzere serbest bırakıldı. Polis, ölüm tehdidi mesajında yer alan “sizi öldürenler hem devlet hem de Allah tarafından mükâfatlandırılacaklar” söylemini ciddiye alarak, bu tehditleri organize olarak değerlendirdi. O.K, mahkemede “mesajı ben atmadım, kahvede telefonumu alıp atmışlar” dese de hakim inandırıcı bulmadı. Dava Mulhouse mahkemesinde 6 Aralık’ta görüldü.





“Leşini serdiğimizde Allah ve devlet tarafından mükâfatlandırılacağız”





O.K’nin 16 ve 17 Temmuz’da gönderdiğini ölüm tehdidi içeren mesajlarında “Bundan sonra ayağınızı denk alın, sokakta denk gelmeyin, ölümünüz bizim elimizden olur. Millete bunun hesabını vereceksiniz. Avrupa’dayız bize bir şey olmaz demeyin hepinizin leşini yere sereceğiz. Rabbimin izniyle size zarar veren kişiler hem Hak hem de devlet tarafından mükâfatlandırılacak” ifadeleri yer alıyor. Mulhouse mahkemesinde 6 Aralık’ta görülen duruşma neticesinde 4 ay ertelemeli hapis cezasına çarptırılan O.K, aynı zamanda 1050 Euro para cezasına çarptırıldı. O.K, siciline islenen suçun yanında, benzer suç işlediği takdirde hapis cezasını çekecek.





Eğitim merkezine saldıran M.Y 8 ay hapis 23 bin Euro para cezası almıştı





3 Ağustos’ta Polis tarafından suçüstü yakalanıp gözaltına alınarak tutuklu yargılanmasına karar verilen 28 yasındaki M.Y, 9 Eylülde hakim karşısına çıkmıştı. Eğitim ve kültür merkezlerine yönelik düzenlenen 6 saldırıyı da üstlenen şahıs, Ditib’e bağlı camiye gelen birkaç kişinin kendini tehdit ettiğini gerekçe olarak gösterdi. Hakimin seni birileri tehdit ettiyse neden eğitim merkezine saldırdın” sorusuna cevap veremedi. 8 ay ceza alan M.K, 4 ayı hapis cezası 4 ay da adli kontrolle yarı serbestlik cezası verildi. Ayrıca eğitim merkezine verdiği hasarların tazminatı olarak 23 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edilirken 2 yıl eğitim ve kültür merkezini çevresine yaklaşmama cezası aldı. Saldırıların tekrarlaması halinde ağırlaştırılmış ceza alabilir.

tr724.com