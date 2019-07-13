Samanyolu Haber /Gündem / ODTÜ direnişine sanatçı desteği /13 Temmuz 2019 17:55

ODTÜ direnişine sanatçı desteği

ODTÜ Mezunlar Konseyi'nden "ODTÜ'de başka bir kurumun otoritesi, ODTÜ'ye polis girmesi kabul edilemez" açıklaması yapıldı. Sanatçılar ODTÜ direnişine destek mesajları verdi.

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

Orta Doğu Üniversitesi'nde (ODTÜ) kavaklık arazisindeki ağaçların kesilmesi ve 40 dönümlük araziye yapılmak istenen yurda yönelik tepkiler devam ediyor. 

ODTÜ Mezunlar Konseyi'nden "ODTÜ'de başka bir kurumun otoritesi, ODTÜ'ye polis girmesi kabul edilemez" açıklaması yapıldı. Sanatçılar ODTÜ direnişine destek mesajları verdi. 

SANATÇILAR SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN DESTEK VERDİ

"Direniş Büyüyor" etiketiyle oyuncu Mert Fırat, tiyatrocu Müjdat Gezen, müzisyen Burhan Şeşen, türkücü Hüseyin Turan ve tiyatrocu Nuri Gökaşan gibi sanatçılar direnişe sosyal medya hesaplarından destek verdi.

Sanatçı Levent Ülgen, “ODTÜ savunulmalıdır… Ağaçları, hayvanları, insanları katledenlere karşı her zaman her yerde hep birlikte olduğumuzu göstermek için savunulmalıdır.” çağrısında bulundu. 
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