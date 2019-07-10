ODTÜ'de kavak katliamı

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) inşâ edilmek istenen Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) öğrenci yurduna karşı direniş 15 Mayıs’tan beri devam ediyor.





Arazinin üniversitenin söz hakkı olmayacak şekilde devredilmesi ve kampus eko-sisteminin zarar görebileceği endişeleri sebebiyle öğrenciler inşaat alanına kurdukları çadırlarla yaklaşık iki aydır projeye direniyordu.





POLİS ODTÜ'YE GİRDİ





Çevik Kuvvet'e bağlı polis önceki gün ODTÜ'ye girdi ve ağaçlar kesilmeye başlandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) millekvekillerinin ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın müdahalesinin ardından ağaçların kesimi geçi olarak durduruldu.





ODTÜ kampusünde yurt inşaatı için dün kesilen kavak ağaçlarının bulunduğu alan DHA tarafından havadan görüntülendi.





Drone ile çekilen görüntülerde kavak katliamının olduğu bölgede iş makineleriyle temizlik çalışması sürdürülüyor.