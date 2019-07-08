Polis TOMA'larla ODTÜ'ye girdi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 40 dönümlük kavaklık alanına yapılmak istenen ve "Truva atı" olarak nitelendirilen Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna karşı öğrenciler "Kavaklık İnisiyatif" ismiyle 55 gündür nöbet tutuyordu.





Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan şahsi Twitter hesabından polisin ODTÜ'ye girdiğini duyurdu.





Kavakların kesilip yerine yurt yapılmasına karşı çıkan öğrencilere TOMA destekli Çevik Kuvvet polisleri müdahale ediyor. Polisin bazı öğrencileri darp ettiği bildirildi.





POLİS ÖĞRENCİLERİ DARP ETTİ





Twitter'da "ODTÜ Savunulmalıdır" hesabı, polisin öğrencileri darp ederek gözaltına aldığını bildirdi.





Destek için ODTÜ’ye giden vekil ve akademisyenler içeri alınmıyor. Polisin öğrencilere müdahalesinin akabinde ağaçların kesimine başlandı. Öğrenciler destek çağrılarını sürdürüyor.





Mimarlar Odası geçen günlerde ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurdu inşaatının ruhsatsız olduğunu ifade ederek suç duyurusunda bulunmuştu.





KAVAKLIK ALANI ABLUKA ALTINDA





Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir Milletvekili Murat Çepni de ODTÜ Kavaklık'ta. Çepni, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "ODTÜ Kavaklık alanı polis tarafından ablukaya alındı." dedi.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 26'ncı dönem Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka da Twitter hesabından ODTÜ Kavaklık'ta olduğunu ve durumun acil olduğunu kaydetti. Nazlıaka, Instagram hesabından canlı yayın yaptığını da belirtti.





Sendika.org'un aktardığına göre ODTÜ Mezunları Konseyi, “ODTÜ’ye yurt yapıyoruz.” kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu.





ODTÜ öğrencilerine destek için gelen vekil ve akademisyenler içeri alınmıyor.

Konsey’in yapmış olduğu açıklamanın tam metni şöyle:





"Daha iki gün önce;





Sorumluları bir kez daha uyarıyoruz. ODTÜ’nün yurt sorununu da öğrenci, öğretim üyesi, çalışan ve mezunları ile biz ODTÜ’lüler çözeceğiz. ODTÜ’nün üniversite bütünlüğünü bozacak her türlü girişimin karşısında olacağız, demiştik.





Bugün buradan duyuruyoruz ki;





ODTÜ’nün, ODTÜ öğrencilerinin ihtiyacı olan yurdu biz ODTÜ’lüler yapacağız.





Ülkenin ekonomik olarak dar boğazda olduğu bugünlerde KYK mali olanaklarını başka yerlerde kullansın.





Yasal gereklilikler yerine getirilmeden başlatıldığı söylenen çalışmalar için de hukuki girişimlerde bulunacağız. Ve yapılan protokolün iptalini talep edeceğiz.





Biz ODTÜ Mezun Dernekleri Konseyi olarak;





ODTÜ’ye yurt yapma kampanyası başlatıyoruz. Başta Rektörlük olmak üzere tüm ODTÜ bileşenlerini ve ODTÜ dostlarını kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz.





Yarın bankalarda açtıracağımız;





'ODTÜ’ye yurt yapıyoruz' kampanyası hesabını duyuracağız."