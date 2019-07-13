İngiliz polisi, Washington Büyükelçisi'nin yazışmalarının basına sızmasıyla ilgili tahkikatta elinde başka sızıntı belge olan basın kuruluşlarının belgeleri polise teslim etmesini istedi.





İngiliz Polis Teşkilatı (Scotland Yard) Müdür Yardımcısı Neil Basu yaptığı yazılı açıklamayla İngiltere’nin eski Washington Büyükelçisi Kim Darroch’un Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump’a “beceriksiz” dediği gizli yazışmalarını basına sızdıran kişinin polise teslim olmasını istedi.





"BELGELERİ HÜKÜMETE İADE EDİN"





Sızıntının kaynağından “polis dedektiflerinin değerli zamanını boşa harcatmamasını” isteyen Basu, basın kuruluşlarına da ellerinde başka belgeler varsa bunları yayımlamamaları çağrısı yaptı.





Gizli yazışmaların yayımlanmasının suç teşkil edeceğini belirten Basu, “Sosyal ve ana akım medyanın bütün sahiplerine, editörlerine ve yayımcılarına ellerindeki veya kendilerine sunulabilecek sızıntı hükümet belgelerini yayımlamamalarını ve bunları polise ya da gerçek sahibi olan Majestelerinin hükümetine iade etmelerini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.





GAZETECİLERDEN TEPKİ





Ancak Basu’nun basın kuruluşlarına yaptığı çağrıya gazeteciler basın hürriyetini hatırlatarak cevap verdi.





Londra’nın akşam gazetesi Evening Standard’ın genel yayın yönetmenliğini yapan eski Maliye Bakanı George Osborne, polis açıklamasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.





Osborne, “Polis müdürünün yerinde olsaydım ve hem kendimin hem de teşkilatımın güvenilirliğini korumak isteseydim kendimi bu aptalca ve düşüncesiz yorumdan uzak tutardım. Belli ki bu basın özgürlüğünden habersiz düşük düzeyli bir memur tarafından yazılmış bir açıklama.” ifadelerini kullandı.





"BURASI RUSYA DEĞİL"





Financial Times gazetesinin ABD editörü Peter Spiegel de Twitter mesajında, “Bir Batılı demokrasideki önemli bir polis teşkilatı için kan donduran bir çağrı. Scotland Yard ne yapacaksın, tutuklayacak mısın? bizi” diye sordu.





Sunday Times gazetesinin siyaset editörü Tim Shipman da Scotland Yard Müdürü Cressida Dick’e bu polis açıklamasına onay verip vermediğini sordu.





Açıklamayı, “Uğursuz, saçma ve antidemokratik.” diye nitelendiren Shipman, bunun gazetecileri hükümet belgelerini yayımladıkları için tutuklamakla tehdit anlamına geldiğini ifade etti.





“Burası Rusya değil.” ifadesini kullanan Shipman, Dick’e “Özgür bir toplumla ilgili herhangi bir fikrin var mı?” sorusunu yöneltti.





İSTİFA GETİREN KRİZ





İngiliz Daily Mail gazetesinin pazar edisyonu Mail On Sunday, ülkenin Washington Büyükelçisi Darroch'ın diplomatik yazışmaları olduğu öne sürülen metinler yayımlanmıştı.





Yazışmalarda Darroch, ABD Başkanı ile ilgili "Trump yönetiminin esasen daha normal, daha az işlevsiz, daha az tahmin edilemez, daha az hizipçi, diplomatik olarak da daha az sakar ve beceriksiz olacağına inanmıyoruz." ifadelerini kullanıyordu.





"ÇOK APTAL BİR ADAM"





Başbakan Theresa May ve Dışişleri Bakanı Hunt Darroch'a sahip çıkarken, sızıntıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı.





Trump da olayla ilgili yaptığı açıklamalarda, Darroch için "çok aptal bir adam" ifadesini kullanmış ve İngiliz büyükelçiyle çalışmayacağını bildirmişti.





Krizin büyümesi üzerine Darroch çarşamba günü görevinden istifa etmişti.