Samanyolu Haber /Gündem / "Başkanlığı getirmek için 15 Temmuz'u Erdoğan yaptı" /13 Temmuz 2019 18:59

"Başkanlığı getirmek için 15 Temmuz'u Erdoğan yaptı"

Muhabirin sorularını cevaplandıran bir kişi, “İsterlerse beni hapse atsınlar. 15 Temmuz'u çıkartan da bunlar. 250 kişiyi şehit edenler de bunlar. Sırf başkanlık sistemini getirmek için bu kadar kitapsızlığı yapan da bunlar kardeşim!" dedi.

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Bursa'da 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün 3'üncü yıl dönümü için kurulan meydanda halkın görüşlerine müracaat eden "Sen Ne Diyorsun?" isimli YouTube kanalına verilen bir cevap dikkati çekti. 

Muhabirin sorularını cevaplandıran bir kişi, “Dinimizi imanımızı kemirdiler. Ak Parti'yi söylüyorum. İsterlerse 5 yıl hapis yatayım. 15 Temmuz'u çıkartan da bunlar. 250 kişiyi şehit edenler de bunlar. Sırf başkanlık sistemini getirmek için bu kadar kitapsızlığı yapan da bunlar kardeşim!" dedi. 

"15 TEMMUZ'U ERDOĞAN YAPTI"

Aynı kişi, "Bunların Bakara Suresi'ni okudukları yok. Bu kadar insan hapiste yatıyor ya! Bu kadar KHK mağduru insan var ya!" ifadelerini kullandı. 

Bu esnada araya giren bir başka kişi, "15 Temmuz'u Erdoğan mı yaptı?” diye sorunca aynı kişi, "Evet o (Erdoğan) yaptı." cevabını verdi.  

3'üncü bir kişi ise, "Savunmana gerek yok. Halk mı yaptı 15 Temmuz'u?" diyerek araya giren kişiye karşı çıktı. 
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