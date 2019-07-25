Samanyolu Haber /Gündem / O hak iptal mi edilecek? /25 Temmuz 2019 12:03

O hak iptal mi edilecek?

23 Eylül 2012'den beri Anayasa Mahkemesi'ne bireysel olarak müracaat edilebiliyor. Ancak AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın son sözleri bu hakkın geri alınabileceği endişelerini artırdı. Arslan, "Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi.” dedi.

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Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, “İş yüküyle başa çıkmak, sadece Anayasa Mahkemesi'nin vazifesi olmamalı. Geldiğimiz noktada birtakım yasal değişiklikler kaçınılmaz hale geldi.” açıklamasında bulundu.

AYM Başkanı Arslan, bireysel başvuru hakkının tanındığı 23 Eylül 2012’den bu yana 236 bin civarındaki dosyadan 190 bininin karara bağlandığını dile getirdi. 

GERİ ADIM ATILMAMALI

Hukukçular bireysel başvuru hakkının Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliği yolunda attığı en önemli hukuk reformu olduğunu belirterek, "Yargı bağımsızlığı ortadan kalktı. AYM'ye müracaat bir nebze de olsa adaletin tecellisinde etkili. Bu konuda herhangi bir geri adım Türkiye'de adalete olan güveni yerle bir eden hukuksuzlukların daha yaygın hale gelmesi demektir." tespitinde bulundu.
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