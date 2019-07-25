Jandarma komutanı Moskova'da 'isyan bastırma brifingi' aldı

Kronos'tan Yunus Erdoğdu'nun haberine göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin başkanlığındaki heyet ilk kez Rusya’da temaslarda bulunuyor.





ÇEKA’nın (KGB’nin öncülü) kurucusu ve Lenin’in yakın arkadaşı Feliks Dzerjisnkiy’nin adını taşıyan birlikleri olmak üzere Rosgvardiya’nın çeşitli görevleri icra eden birimlerinde incelemelerde bulunan Çetin, “Rosgvardiya’nın asker ve çalışanlarının profesyonelliğine bizzat tanık olduk. Kendi şahsıma ve Türk heyeti adına bizim eski ve değerli komşumuzun topraklarında bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu söylemek isterim.” dedi.







Rosgvardiya’nın silah, donanım ve teçhizat örneklerini inceledi. Özel amaçlı bir eğitim üssünü, birliklerin müzelerini, köpek eğitim merkezini, spor ve antrenman sahalarını ziyaret etti.





KARŞILIKLI ZİYARETLERDE UZLAŞILAN İŞBİRLİĞİ KONULARI DİKKAT ÇEKİYOR





Jandarma Genel Komutanlığı’nın, Rusya Ulusal Muhafızları ziyaret sırasında çeşitli alanlarda işbirliği öngörülüyor.





Basının ilk dikkat çeken konulardan birisi önümüzdeki ağustos ayından itibaren Moskova’nın Rus kolluk kuvvetlerine Türkiye’ye seyahat etme yasağını kaldırmasıyla yaklaşık 250 bin emniyet mensubunun aileleriyle birlikte bu ülkeye turist olarak gelmesi olmuştu.





Rusya’dan, Türkiye’ye gidecek Ulusal Muhafızların askeri ve sivil personelinin ziyaret amacının tamamen dinlenme, tedavi ve turizm amaçlı olduğu ifade ediliyor. Daha önceki ziyarette taraflar askeri personel, çalışan, sivil memur ve onların ailelerinin sayfiye mekânlarında tedavi edilmesini kararlaştırmıştı.





Basına yansıya bilgilere göre Rusya ve Türkiye tarafının işbirliği yapılması hususunda uzlaştığı konular şöyle; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, devlete ait tesislerin korunması (Mersin’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) projesi gibi), terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadele, organize suçla mücadelede silahlı desteğin sağlanması, istişare toplantılarına devam edilmesi, seminerler, konferanslar ve metodolojik eğitimlerin düzenlenmesi, ortak kadro eğitimi ve tatbikatların düzenlenmesi, bir tarafın düzenlediği komuta kademesinin özel taktik tatbikatlarına diğer tarafın gözlemci olarak katılması, bilimsel araştırma faaliyetleri, bilgi teknolojisinin geliştirilmesi, tarafların faaliyetleri hakkında yasama ve diğer düzenleyici yasal işlemlerin, ilmi, teknik literatür ve bilginin değişimi, ortak çalışma grupları oluşturması, işbirliği sürecinde ortaya çıkacak sorunlara dair tarafların faaliyetlerinin koordinasyonu, sportif ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesi.





ROSGVARDİYA’NIN TARİHÇESİ







İlk kuruluşu 1811’e dayanan iç kolluk kuvvetleri halk diliyle “bekçi” birliği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 5 Nisan 2016’da, Rusya Ulusal Muhafızları yeniden yapılandırılarak Rus Silahlı Kuvvetleri’nden bağımsız bir yapıda ve doğrudan devlet başkanına karşı sorumlu oldu. Yeniden yapılandırma sürecinde, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Muhafızları yapısı model olarak alındı.





Putin’in Özel Ordusu olarak da bilinen Rusya Ulusal Muhafızları’nın iki asırlık kökeni olmasına rağmen, yeni bağımsız yapısıyla daha henüz üç yılı geride bıraktı. Bir taraftan kendilerine has yenilikçi kamuflajları ve silah donanımlarıyla dikkat çekiyorlar diğer taraftan da birliklerinde kızıl bayraktan eski nişanlara kadar birçok Sovyet geleneğini de sürdürüyorlar.





Rusya Ulusal Muhafızları’nın başında Putin’e yakınlığıyla bilinen Orgeneral Zolotov bulunuyor.





‘Gölge CIA’ olarak bilinen, ABD’nin özel istihbarat örgütü Stratfor’a göre, Putin, Rosgvardiya’yı “bir darbe, durumunda”, silahlı kuvvetler de dâhil olmak üzere diğer kolluk, kuvvetlerinin sadakatsizliklerine karşı kendilerini korumak için yapılandırdı.





ROSGVARDİYA’NIN BİLİNEN GÖREVLERİ





Kuruluş yönetmeliğine göre Rosgvardiya’nın başlıca görevleri ve yükümlülükleri arasında; iç güvenliğini ve kamu düzenini sağlamak, büyük çaplı toplumsal olayları bastırmak, devlete ait önemli tesislerin, özel yük ve kargoların teslimatı, iletişim merkezlerinin ve ayrıca Rusya Federasyonu hükümeti tarafından onaylanan listeler uyarınca zorunlu devlet korumasındaki; nükleer santraller, roket fabrikaları, uzay üsleri gibi özel önem ve hassasiyet taşıyan tesislerin korunması, terör ve aşırılıkçılıkla mücadele, olağanüstü hal rejiminin, sıkıyönetimin, terörle mücadele operasyonlarının yasal rejiminin sağlanması, Rusya Federasyonu’nun savunmasına, Rusya Federasyonu’nun devlet sınırlarının korunmasında sınırdaki yetkili organlara yardım sağlanması, silah dolaşımı ve özel güvenlik faaliyetlerine ilişkin mevzuatın gözetilmesi, özel yasal görevlere ve özel güvenlik departmanlarına sahip tüzel kişilerin faaliyetlerinin kontrolü, sözleşmeler çerçevesinde “hassas” bireylerin ve tüzel kişilerin mallarının korunması, istihbarat toplama ve özel dedektiflik gibi güvenlik işleri yer alıyor.





ZOLOTOV’UN TÜRKİYE ZİYARETİ ÇOK KONUŞULDU





Mayıs ayında Türkiye’de temaslarda bulunan, Ankara’da Türkiye’nin ‘Operasyon yönetim merkezi’ni (Kozmik Oda) ziyaret eden Zolotov yaptığı açıklamada, ‘Türkiye’de meydana gelen olaylarla ilgili bilgi toplama sistemi ve birliklerin yönetimi sırasında kurumun sahip olduğu imkânları’ yerinde gördüklerini söylemişti. Zolotov, 5 güren seyahatinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Jandarma Komutanı Arif Çetin ile görüşmüştü.