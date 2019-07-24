Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) müracaatını karara bağlayan Anayasa Mahkemesi (AYM) çevre ve kıyıların korunmasına yönelik kanunların bazı yerlerde uygulanmamasını öngören maddeleri iptal etti.







AYM kararına göre Çandarlı Limanı, Rize İyidere Lojistik Merkez Limanı, Rize dolgu alanı ile Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kıyısında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaat alanında Kıyı Kanunu'nda belirtilen tahditlere riayet edilecek.





Kıyı sınırını değiştirecek şekilde dolgu vb inşaat faaliyetine izin verilmeyecek.





KIYI KANUNU'NDA İSTİSNA OLABİLİR Mİ?





Yüksek Mahkeme, Kıyı Kanunu'ndaki sınırlamalardan istisna tutulan bu yerlerde planlama, imar ve inşaat uygulamaları ile diğer düzenlemelerin hangi ilkelere, kurallara ve sınırlamalara tabi olunacağının düzenlenmediğine karar verdi.







Karar metninde, getirilen düzenleme için “Anayasa’nın 43'üncü ve 56'ncı maddelerinde belirtilen kıyı ve çevrenin korunmasına ilişkin hükümlerin uygulanma imkânını ortadan kaldırdığı gibi hukuki belirsizliğe de yol açmaktadır.” denildi.





Madde bu gerekçelerle anayasanın hukuk devleti ilkesi ile kıyıların korunması ve çevrenin korunması hükümlerine aykırı bulunarak oy çokluğuyla iptal edildi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için Van Gölü'nün kıyısnda Bitlis'in Ahlat ilçesinde yeni bir saray inşâ ediliyor. Tarım ve Kredi Kooperatifleri Birliği'ne ait 25 dönümlük tarım arazisi şantiyeye döndü.

CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI DA DAHİL…





Buna göre Bitlis Ahlat’ta Van Gölü kıyısında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşaatı da dahil olmak üzere bu dört yerdeki yapılaşmalar ancak Kıyı Kanunu'nda belirtilen tahdit ve kaidelere uyulmak suretiyle yapılabilecek.





"Küçük saray" için harcanacak tutar ise sır gibi saklanıyor.



