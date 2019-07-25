"Aç değilsiniz" derken kimleri kastetti?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde kamuoyu baskısı ile şirket yöneticilerinin istifa ettiğini belirtti.





"Burada hâlâ istifa etmeyen şirket yöneticileri var." diyen Yavaş, "Ankaralı yeni yönetimini seçti. Neden istifa etmiyorsunuz ki? Dolayısı ile yeni yönetim de kendi ekibi ile yönetime devam edecek. Siz niye gitmiyorsunuz, aç değilsiniz. açıkta değilsiniz." ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, mazbatayı aldığı 8 Nisan'dan bu yana belediyede geçen ilk 100 günü değerlendirdi.





Başkan Yavaş, başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana Ankara'da yönetim anlayışını değiştirdiklerini söyledi.





HİZMET ALIMLARI DA İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK





Yavaş "Yaptığımız her şeyi hem ortak akıl hem de şeffaf bir şekilde duyurmaya çalıştık, duyuruyoruz. Sadece yaptığımız ihaleleri canlı yayınlamakla kalmayacağız, bunun haricinde mal ve hizmet alımlarını da aynı şekilde internet üzerinden yapacağız. Bu sayede daha çok insana ulaşarak, daha çok satıcıya ulaşarak, daha fazla rekabet sağlayarak belediyenin daha kaliteliyi daha ucuza alması için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.





Belediye şirketlerinde bazı problemlerin yaşandığını belirten Yavaş, "Şöyle bir eleştiri yaptılar; 'ikramiyeler ödenmedi' diye. Şirket genel müdürleri, şirket yönetim kurulları ödesin. Şu anda sorumlular onlar. Demek ki belediyeye bağımlılar. Belediye bir şey vermezse alamıyorlar. O zaman tabii ki o bütçeyi yönetirken o insanların kimin olacağını seçmek benim hakkım. Daha önce de öyle olmuş." dedi.







Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediye iştiraklerindeki AKP'li isimlere, "Niye ayrılmıyorsunuz? Üstelik zarar ettiriyorsunuz. Örneğin Halk Ekmek. Biz Halk Ekmek'e kâr ettirip daha ucuza ekmek vermek istiyoruz. Neden bunu yaptırmıyorsunuz ki bize?" dedi.





100 GÜNDE 200 MİLYON LİRAYA YAKIN TASARRUF





Belediyenin merkez bütçesinin 8 milyarın üzerinde olduğunu belirten Yavaş, bu bütçe rakamında EGO ve ASKİ'nin dahil olmadığını belirtti.

Başkan Yavaş, bütçeyi denkleştirmek için 2,9 milyar lira gayrimenkulün satışının öngörüldüğünü ifade ederek, "Yaptığımız israfları engelleyerek 3 aylık bütçede 200 milyon liraya yakın tasarruf ettik. 2,9 milyarlık gayrimenkul satışı yapamayacağımızdan dolayı meydana gelen açığı tasarruflar ve belediye gelirlerinin arttırılması yoluyla gidermeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.







830 KİŞİ YSK TAKVİMİNDEN SONRA İSTİHDAM EDİLMİŞ

Yavaş, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimini açıklandığı 2108 yılı aralık ayından itibaren belediyeye 830 elemanın alındığını, seçim sonucunun belli olduğu tarihten sonra da 50'ye yakın kişinin istihdam edildiğini söyledi.

50 kişinin işe başlatılmayacağını duyurduklarını belirten Yavaş, o 830 kişiyle ilgili işlemi de başlattıklarını, onları tespit etmeye çalıştıklarını kaydetti.



ARALARINDA YÜKSEK MAAŞ ALAN ESKİ VEKİLLER VAR





Yavaş, belediye şirketlerinin yönetim kurullarında yüksek maaş alan emekli milletvekillerinin de olduğunu söyledi.





"Baktığınız zaman içinde hâkimler var, emekli olup çok yüksek maaş alan eski vekiller var." diyen Yavaş, "Niye ayrılmıyorsunuz? Üstelik zarar ettiriyorsunuz. Örneğin Halk Ekmek. Biz Halk Ekmek'e kâr ettirip daha ucuza ekmek vermek istiyoruz. Halk Ekmek de daha başka şeyler satmak istiyoruz. Neden bunu yaptırmıyorsunuz ki bize?" dedi.







BAŞKAN YAVAŞ: İŞ YAPMAYAN GİDECEK







Yavaş, EGO otobüslerinin zamanında gelmemesi, klimaların açılmaması ve raylı sistemlerin çalıştırılmaması gibi şikâyetleri dikkate takip ettiklerini belirtti.





Yavaş, "Kasıtlı bir şekilde yapılıyorsa bunları affetmiyoruz. Herkes işini yapacak, iş yapmayan ayrılacak. Ankapark üzerinden 'havuzlar çalıştırılmıyor' diyenler var. Belediyenin daha önce yaptığı parklar ve bahçelerdeki havuzların hemen hemen hiç biri çalışmıyor. Hepsi mahkemelik olmuş, bir de bunlarla uğraşıyoruz. " dedi.





Yavaş, havalimanına kadar uzanacak Metro çalışmaları için, "EGO Gene Müdürümüz 20 gün önce atanabildi. Hemen çalışmalara başladı, Çin kredisi, Japon kredisi, Dünya Bankası kredisi. İngiltere ile Rusya ile gittiğimde görüşmeler yaptım. En uygun krediyi bulup yaptırmak için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.





"GÖKÇEK'İN EVİNE GELEN BOKSÖRLERİN GÖRÜNTÜLERİNİ YAYINLAMASINI BEKLİYORUZ"





Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek'in evinde bulunan kameraların sökümünde boksörlerin de olduğu iddiasına da cevap verdi.





"İlgim de bilgim de yok. Ona ayıracak vaktim de yok." diyen Yavaş, "Evine boksörler gelmişse herhalde savcılığa şikâyet etmiştir. Gelen boksörlerin görüntülerini yayınlamasını bekliyoruz. Duyduğum kadarı ile iki avukat hanımefendiyi 'boksör' diye nitelendirmiş. Benim siyasi rakibim değil, bir şey değil o yüzden bu konu hakkında konuşmama gerek bile yok." ifadelerini kullandı.