Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'dan tartışılan bir atama kararı daha: Bakan Yardımcısı Anayasa Mahkemesi üyesi oldu /06 Temmuz 2019 13:00

Erdoğan'dan tartışılan bir atama kararı daha: Bakan Yardımcısı Anayasa Mahkemesi üyesi oldu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

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Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın atama ve görevden alma kararları yayımlandı.

ADALET BAKANI YARDIMCISI ANAYASA MAHKEMESİ ÜYESİ OLDU

Alınan kararlara göre Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda İSEDAK ve Uluslararası Kalkınma İşbirliği Genel Müdürlüğü'ne Mehmet Metin Eker, Genel Müdür Yardımcılığına ise Ertan Tosun atandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevden alınarak yerine Şeref Kalaycı atanırken, bakanlıkta Teftiş Kurulu Başkanlığı'na ise Mehmet Tuntaş göreve getirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat getirildi.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda Başmüfettişliklere, Hasanhüseyin Kınıklıoğlu, Nuran Altunel, İnanç Özçakmak, Özgür Semiz, Sibel Çil, Mehmet Karaman, Ertuğrul Dede, Aydın Saffet Özkan, Murat Arslan, Ömer Faruk Gölbaşı ve Özcan İzgi atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne Mustafa Erdoğan getirildi.
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