Samanyolu Haber /Ekonomi / Gıda devi satış için masada /29 Ağustos 2019 11:59

Gıda devi satış için masada

Amerikalı hamburger devi Burger King'i 1995 yılında Türkiye'ye getiren Kurdoğlu ailesi kredi borçlarını ödemek için hisse satacak.

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Dünyadaki en büyük Burger King zinciri konumunda olan TAB Gıda Yatırımları, zincirin azınlık hisselerinin satışı için harekete geçti.

Reuters haber ajansı TAB Gıda’nın satış için Citigroup ile görüşmelere başladığını bildirdi.

Taraflar arasında en az 200 milyon dolar (1,2 milyar TL) tutarında hisse satışı mukavelesi imzalanacağı belirtiliyor.

Kurdoğlu ailesi Çin'de binden fazla Burger King restoranını işletiyor.

ÇİN’DE BİNDEN FAZLA RESTORAN

Kurdoğlu ailesine ait TAB Gıda’nın Çin’de 150 şehirde binden fazla Burger King restoranı bulunuyor.

Burger King’in ilk restoranını 1995’te İstanbul’da açan TAB Gıda’nın Türkiye’de restoran sayısı 650. Grup bünyesinde 80’e yakın Sbarro, 200’ü aşkın Popeyes, 70 Arby’s, 140’tan fazla Usta Dönerci ve 8 Döner Stop restoranı faaliyet gösteriyor. 

35 BİN KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR

Makedonya, Kıbrıs ve Gürcistan’da restoranları bulunan şirketin, TAB Food Investments (TFI)-TAB Gıda Yatırımları çatısı altında da Çin’de de faaliyetleri bulunuyor. 

TFI-TAB Gıda Yatırımları bünyesinde Türkiye’de 20 bini aşkın, Çin’deki yatırımıyla birlikte toplamda 35 binin üzerinde çalışanı var. 

Grubun 2018 yılı toplam satış hasılatı 6 milyar TL.

TAB Gıda’da yönetim kurulu başkanlığı görevini Erhan Kurdoğlu ifa ediyor.

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