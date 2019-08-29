Samanyolu Haber /Gündem / OHAL Komisyonu şaşırtmadı /29 Ağustos 2019 12:11

OHAL Komisyonu şaşırtmadı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümetinin 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü bahanesiyle 150 bin kişiyi kamudan ihraç etmiş, 200'e yakın gazete ve televizyonu kapatmıştı. İtiraz makamı olarak ihdas edilen Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile şu ana kadar meslekten ihraç edilen ve kapatılan kurumlar ile ilgili yapılan 126 bin 200 müracaattan 84 bin 300'ünü karara bağladı.

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Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada karar verilen dosyalar içinde bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurumların dosyalarının da olduğu belirtildi.

22 Aralık 2017'den itibaren dosyaları karara bağlamaya başlayan komisyon bugüne kadar 84 bin 300 müracaatı sonuçlandırdı. 41 bin 900 başvuru hala inceleme aşamasında bulunuyor.

77 BİN DOSYA HAKKINDA RET KARARI

Müracaat edenlerin 77 bin 600'ü komisyon tarafından reddedildi.

Komisyon, aralarında öğrenci yurdu, dernek ve televizyon kanallarının da bulunduğu 28 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.

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