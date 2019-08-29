OHAL Komisyonu şaşırtmadı

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada karar verilen dosyalar içinde bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurumların dosyalarının da olduğu belirtildi.







22 Aralık 2017'den itibaren dosyaları karara bağlamaya başlayan komisyon bugüne kadar 84 bin 300 müracaatı sonuçlandırdı. 41 bin 900 başvuru hala inceleme aşamasında bulunuyor.







77 BİN DOSYA HAKKINDA RET KARARI





Müracaat edenlerin 77 bin 600'ü komisyon tarafından reddedildi.





Komisyon, aralarında öğrenci yurdu, dernek ve televizyon kanallarının da bulunduğu 28 kurum ve kuruluşun tekrar açılmasını kararlaştırdı.



