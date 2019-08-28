Koç’un İtalyan ortağından kritik hamle

SAMANYOLUHABER- Koç Holding’in Yapı Kredi Bankası’nda yüzde 50-yüzde 50 ortaklık kurduğu İtalyan UniCredit hisseler üzerinde daha fazla kontrol hakkı olmasını istiyor.







Uluslararası veri ve haber ajansı Bloomberg’e mülakat veren bir kaynak UniCredit'in Yapı Kredi'deki dolaylı hissesine doğrudan sahipliğe çevirmek istediğini belirtti.





UniCredit ile Koç Holding'in ortak girişimi Koç Finansal Hizmetler'in (KFH) Yapı Kredi'de yüzde 82 payı bulunuyor.





HİSSELER ÜZERİNDE DOĞRUDAN SÖZ HAKKI İSTİYOR





Koç’un İtalyan ortağı KFH üzerinden dolaylı olarak sahip olduğu yüzde 41'lik Yapı Kredi hissesine doğrudan sahip olmak istiyor. Böylece UniCredit Yapı Kredi paylarının tamamını ya da belli bir kısmını satabilecek.





Ortaklık mukavelesine göre İtalyanların Yapı Kredi paylarına dair karar vermeden önce Koç Holding'e danışma mecburiyeti var.





Bu mecburiyetin ortadan kaldırılmasına dönük talep taraflar arasında müzakere edilmeye başlandı.





İTALYAN ORTAĞIN HALK ARZ PLANI VAR





Edinilen bilgiye göde İtalyan banka Yapı Kredi’deki hisselerini halk arz yolu ile satmayı planlıyor.





Satış kararında Türkiye’de ekonomik krizin yüzünden bankacılıkta kârlılığın giderek azalmasının etkili olduğu belirtiliyor,





Daha önce hisse satışı için birkaç defa harekete geçen UniCredit, Koç’un onayını alamadığı için bu teşebbüste geri adım atmıştı.





Koç Holding iddialara dair şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.





MEHMET EMİN KARAMEHMET'TEN TMSF'YE, TMSF'DEN KOÇ'A





Yapı Kredi Bankası, Mehmet Emin Karamehmet'e (Çukurova Holding) aitti.

Karamehmet'in diğer bankası Pamukbank "yükümlülüklerini yerine getiremediği ve sermaye yeterliliğini kaybettiği" gerekçesi ile 19 Haziran 2002'de Tasarruf Mevdatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmişti.

Daha sonra TMSF tarafından Yapı Kredi hisselerine de el konulmuştu.

TMSF 2005 yılında Yapı Kredi Bankası'nın hisselerinin yüzde 57,4'ünün Koç ve İtalyan UniCredit ortaklığına 1 milyar 160 milyon euro mukabinde sattı.

Yapı Kredi Bankası'nın yüzde 18,1 Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Kalan payların yüzde 50'si Koç Holding'e, yüzde 50'si İtalyan UniCredit'e ait.

BÜYÜKLÜĞÜ TÜRKİYE'NİN MİLLİ GELİRİNDEN DAHA FAZLA



Kökleri 1473 yılına dayanan UniCredit Grubu, Avrupa bankacılık sisteminde önemli bir yere sahip İtalya merkezli mali bir kuruluş. Grup, 14 ülkede bankacılık faaliyeti yürütüyor.

RAKAMLARLA UNICREDİT*:

Aktif toplamı: 831,5 milyar euro Gelirler: 19,7 milyar euro Net kâr: 3,9 milyar euro (*) 31 Aralık 2018 itibarıyla.





