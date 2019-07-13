Samanyolu Haber /Dünya / Mülteci krizinde Almanya farkı /13 Temmuz 2019 21:14

Mülteci krizinde Almanya farkı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacılardan sabit bir kontenjanı kabul etmeye ve öncü rol üstlenmeye hazır olduklarını söyledi. Maas diğer Avrupa Birliği ülkelerini de mülteci krizinin çözümüne katkı sağlamaya davet etti.

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Akdeniz’de kurtarılan sığınmacıların kabulüne dair Almanya’nın öncü bir girişim hazırlığı içinde olduğunu açıkladı. 

“Bağlayıcılığı olan bir paylaştırım mekanizması için yardıma hazır olanlardan oluşan bir ittifaka ihtiyacımız var.” diyen Maas, Almanya’nın bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu vurguladı.

ALMANYA SABİT BİR KONTENJANI KABUL ETME GARANTİSİ VERDİ

Almanya Yazı İşleri Ağı’na konuşan Dışişleri Bakanı, “Teklifimiz hâlâ geçerli: Almanya hatırı sayılır bir katkı sağlamaya ve kurtarılanlardan sabit bir kontenjanın kabulünü garanti etmeye hazır.” ifadelerini kullandı. 

Sığınmacıları kabul etmeye hazır olan Avrupa ülkeleriyle birlikte bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini söyleyen Maas, diğer Avrupa ülkelerini de bu sürece katkıda bulunmaya davet etti.

İNSAN HAYATI İÇİN PAZARLIK YAPMAK YAKIŞIKSIZ

“Gelen her gemi için insan hayatına dair yeni bir yakışıksız pazarlığa başlamak çözüm olamaz.” diyen Maas ne yardım ekiplerinin ne de kurtarılanların tüm Avrupa Birliği (AB) üyeleri sığınmacıları almaya hazır olduğunu açıklayana dek bekleyebileceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı, Avrupa Birliği (AB) Adalet ve İçişleri bakanlarının 18 Temmuz Perşembe günü Finlandiya'nın başşehri Helsinki'de gerçekleştirecekleri zirvede kurtarılanların durumuna dair bir bağlayıcılığı olan bir adım atılmasını ve ilerleme kaydedilmesini beklediğini ifade etti.

BM raporuna göre 2018'de Akdeniz'den Avrupa'ya 139 bin düzensiz göçmen ulaştı. Aynı yıl Akdeniz'de 2 bin 275 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

AKDENİZ: EN ÖLÜMCÜL İLTİCA ROTASI

Sığınmacılar için en ölümcül rotalardan biri olan Akdeniz’de kurtarılanların durumu AB içinde bir süredir şiddetli tartışmalara sebep oluyor. 

Kurtarılan sığınmacıları taşıyan yardım gemilerinin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya ve Malta, diğer AB ülkelerinden söz konusu sığınmacıları alacaklarına dair garanti talep ediyor.

Haziran ayında iki hafta boyunca Akdeniz'de bekletilen Sea Watch'a ait gemiye de yanaşma izni vermeyen İtalya, kurtardığı sığınmacılarla izinsiz olarak Lampedusa limanına yanaşan geminin kaptanı Carola Rackete'yi gözaltına almış, yardım gemisine de el koymuştu. 

Serbest bırakılan Rackete, yasa dışı göçe yardım ve İtalya karasularını ihlalle suçlanıyor.

BM, AKDENİZ'E KIYISI OLAN ÜLKELERE ÇAĞRIDA BULUNDU

12 Temmuz Cuma günü Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü Başkanı Antonio Vitorino tarafından yapılan ortak açıklamada AB ülkeleri tarafından Akdeniz'de yürütülen kurtarma operasyonlarının tekrar başlatılması çağrısı yapılmıştı. 

Çağrıda yardım gemilerinin cezalandırılması uygulamasına da son verilmesi talep edilmişti.
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