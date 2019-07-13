En hakiki vegan dondurma!

Perfect Day isimli şirket 5 yıllık bir çalışma ve 60 milyon dolarlık yatırımın ardından genetiği değiştirilmiş mayadan peynir altı suyu proteini üretmeyi başardı.





MIT Technology Review dergisinin haberine göre, vegan (hayvansal ürün içermeyen) dondurma sektörü son yıllarda yükselişteydi. Ancak piyasadaki vegan dondurmaları tüketenlerin genel yorumu "kuma benzediği" veya "kireç gibi" olduğu yönündeydi.





Üretici şirket bunun sebebinin dondurmaya kıvam kazandıran maddenin inek sütünde yer alan peynir altı suyu olduğunu belirtiyor.





GDO TARTIŞMASI BİTMEDİ





Kaju veya Hindistan cevizi sütünden üretilen dondurmalar yüksek yağ oranından dolayı bu açıdan daha başarılılar fakat aynı tada sahip değil.





Şirket tarafından imal edilen hayvansal ürün içermeyen bu peynir altı suyu proteini sayesinde aynı kıvama sahip dondurma üretildi.





Üreticiler, “Bu durumda üretilen dondurmalarda genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanılıp kullanılmadığı” sorusuna ise, “Hem evet, hem hayır!” diye cevap veriyor.





Şirket geliştirdikleri yöntem sayesinde mayanın genetiğini değiştirerek şekeri peynir altı suyu ve kazein proteinine dönüştürdüklerini belirtiyor.





Ancak sadece "saf haldeki" peynir altı suyunun dondurmaya eklendiği ifade ediliyor.