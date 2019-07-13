Almanya'da mültecileri savunan Siemens CEO'suna ölüm tehdidi yağıyor

Alman basınına yansıyan haberlerde, mültecilerin Almanya’ya uyumundan yana olduğunu söyleyen Siemens'in CEO’su Joe Kaeser'in göçmen karşıtı aşırı sağcılardan ölüm tehditleri aldığı yer aldı.







Haberlerde e-posta yoluyla gelen tehditlerde Kaeser'in Başbakan Merkel'in sığınmacılara karşı açık kapı politikasını savunan ve geçtiğimiz ay evinde öldürülen Alman politikacı Walter Lübcke ile aynı kaderi paylaşacağına dair söylemlerim olduğu aktarıldı.





Siemens şefi Kaeser de daha önce defalarca mültecilerin Almanya’ya uyumundan yana olduğunu söylemişti. Konuyla ilgili soruşturma açan savcılık, gelen tehdit mektuplarının kaynağını araştırıyor.







Başbakan Merkel'in sığınmacılara karşı açık kapı politikasını savunan Alman politikacı Walter Lübcke, haziran ayı başında evinde başından vurularak öldürülmüştü.





Yakalanan Lübcke'nin katilinin aşırı sağcı ve ırkçı yasadışı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü ile bağlantısı araştırılıyor.