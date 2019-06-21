Mültecilere dikkat çekmek için havaya balon bıraktılar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yıllık raporunda 2018 yılı itibarıyla dünyada 70 milyon 800 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. UNHCR'a göre daha önce bu veri dünya çapındaki mülteci ve göçmen sayısı açısından bir rekor.





Dünya Mülteciler Günü sebebiyle dünya genelinde bir çok etkinlik düzenlendi. 'Ein neues leben in Deutschland' inisiyatifi de Almanya'nın Bochum şehrinde bir etkinlik düzenledi.

Dünya'daki mültecilere dikkat çekmek için düzenlenen etkilik Bochum Belediyesi önünde toplanan kalabalık bir açıklama yaptılar.





Balonlar önce şişirildi , daha sonra Balonların üzerine Hürriyet ,Demokrasi, Savaşsız Dünya, Birlikte Yaşama gibi kelimeler yazıldı.





Kalabalık Balonları Almanya Anayasası'nın ilk maddesindeki "İnsan onuru dokunulmazdır' sloganıyla aynı anda gökyüzüne bıraktı