Samanyolu Haber /Gündem / Mültecilere dikkat çekmek için havaya balon bıraktılar /21 Haziran 2019 16:04

Mültecilere dikkat çekmek için havaya balon bıraktılar

'Ein neues leben in Deutschland' insiyatifi Bochum Belediyesi önünde 'Dünya Mülteciler Günü' sebebiyle bir etkilik düzenlendi

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), yıllık raporunda 2018 yılı itibarıyla dünyada 70 milyon 800 bin kişinin yerinden edildiğini açıkladı. UNHCR'a göre daha önce bu veri dünya çapındaki mülteci ve göçmen sayısı açısından bir rekor.  

Dünya Mülteciler Günü sebebiyle dünya genelinde bir çok etkinlik düzenlendi. 'Ein neues leben in Deutschland'  inisiyatifi de Almanya'nın Bochum şehrinde bir etkinlik düzenledi. 
Dünya'daki mültecilere dikkat çekmek için düzenlenen etkilik  Bochum Belediyesi önünde toplanan kalabalık bir açıklama yaptılar. 

Balonlar önce şişirildi ,  daha sonra Balonların üzerine  Hürriyet ,Demokrasi, Savaşsız Dünya, Birlikte Yaşama gibi kelimeler yazıldı. 

Kalabalık Balonları  Almanya Anayasası'nın  ilk maddesindeki  "İnsan onuru dokunulmazdır' sloganıyla  aynı anda gökyüzüne bıraktı 
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