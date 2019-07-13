Trump'ın uçağında böyle dedi: Türkiye için hiç iyi olmayacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump ile dün başkanlık uçağı Air Force One’da bulunan Cumhuriyetçi Senatör Ron Johnson, Rus hava savunma sistemi S-400'ün Ankara'ya getirilmesini değerlendirdi.





Johnson, "Türkiye için hiç iyi olmayacak." dedi.





SENATÖR: GERÇEKTEN DE TALİHSİZ





Bloomberg’ün Beyaz Saray Muhabiri Jennifer Jacobs, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Wisconsin eyaleti senatörü Johnson’ın şu sözlerini aktardı: “Müeyyideler olacak. F-35 üretiminden (Türkiye’yi) hemen çıkaracağız. Yani Türkiye için iyi olmayacak. Gerçekten de talihsiz.”







ABD yönetimi Ankara’nın Rus yapımı S-400 füzelerini teslim alması halinde, Türkiye’ye müeyyide uygulamayı ve F-35 taarruz uçağı programından çıkarmayı planlıyor.





Muhtemel yaptırımların arasında Türkiye’nin ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Kanunu (CAATSA) kapsamına alınması da yer alıyor.





S-400’lerin Rusya'dan Türkiye’ye sevkiyatı 12 Temmuz itibarıyla başladı. Rus askerî kargo uçakları Ankara Mürted Askeri Havalimanı'na peşi sıra iniyor.