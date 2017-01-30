Samanyolu Haber /Gündem / Muhafazakarlar ve Demokratlar İttifakı AKP'yi kovacak /30 Ocak 2017 03:15

Muhafazakarlar ve Demokratlar İttifakı AKP'yi kovacak

ADALET ve Kalkınma Partisi’nin , Avrupa Muhafazakarlar ve Demokratlar İttifakı (ACRE) üyeliği tehlikede.

AKP'li vekilden "rejimi değiştireceğiz" itirafı

Son dönemde Türkiye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle ACRE içinde AKP’'nin üyeliğinin askıya alınmasına yönelik eğilim zemin kazandı. AKP'’nin Avrupa’daki ‘siyasi ailesi’ konumundaki ACRE’nin Avrupa Parlamentosu (AP) kanadı olan Avrupalı Muhafazakarlar ve Reformcular (ECR) Grubu içindeki rahatsızlığın üst düzeye çıkması nedeniyle çarşamba günü oylama yapılacak. Oylamada, AKP’nin ACRE üyeliğinin askıya alınıp alınmayacağına karar verilecek.

Askıya alma talebi ilk kez ECR üyesi 11 parlamenter tarafından 16 Eylül’de ACRE Yönetim Kurulu’na yapılan başvuruyla gündeme getirildi. Bu talep üzerine ACRE heyetleri Türkiye’ye iki kez ziyarette bulunarak aralarında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, AKPi İstanbul milletvekili Volkan Bozkır ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker’in de bulunduğu isimlerle görüştü. Ziyaretler sonunda hazırlanan raporlarda, AKP’nin üyeliğinin askıya alınması talebine destek verildi.

BOZKIR SAVUNACAK

Bunun üzerine konunun 1 Şubat’ta yapılacak ACRE Konsey Toplantısı’nda ele alınmasına karar verildi. Bu çerçevede Bozkır başkanlığındaki bir heyet ACRE toplantısına katılarak Türkiye’deki gelişmelere ilişkin bilgilendirme yapacak ve olası sorulara yanıt verecek. Heyette Bozkır’ın yanı sıra AKP Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ve  Van milletvekili Burhan Kayatürk’ün de yer alması öngörülüyor.
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