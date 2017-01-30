Samanyolu Haber /Ekonomi / Piyasalar açısından kritik pazartesi /30 Ocak 2017 02:59

Piyasalar açısından kritik pazartesi

Haftayı iki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan gelen kötü haberle noktalayan piyasalar yeni haftaya tedirgin giriyor.

SHABER3.COM

Haftanın son günü üst üste iki uluslararası kredi derecelendirme kuruluşundan Türkiye piyasaları için olumsuz kararlar geldi. Zaten kredi notumuzu yatırım sınıfının altında tutan Standard & Poor’s (S&P) takviminde yer almasa da not görünümünü durağandan negatife çekerken, Fitch ise beklenildiği gibi yatırım yapılabilir seviyedeki notumuzu BB+ ile yatırım sınıfının altında indirdi. Fitch’in not indirimi beklenen bir hamleydi ve piyasalar tarafından bir süredir fiyatlanıyordu.


S&P ise sürpriz olsa da notu zaten düşük olduğu için piyasalara çok etkisi olması beklenmiyor. Analistler, ilk işlem gününde dolarda 3.90 lira ve üzerinin olasılık dahilinde olduğunu belirtirken 3.9422 lira olan eski rekorun kırılmasını bekliyor.

Yarın Merkez Bankası tarafından açıklanacak yılın ilk enflasyon raporu sonrası Başkan Murat Çetinkaya’nın piyasalarının yönünü çizecek mesajlarını bekleyen analistlere göre kredi kuruluşlarının asıl etkisi borsa ve tahvil faizlerinde gözlenecek. Ama asıl önemlisi, bu hafta Türkiye’nin her kesiminde gözler piyasalardaki gelişmelerde olacak.
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