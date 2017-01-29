AKP Kulislerini endişelendiren anketler

AKP'nin, önceliklerini belirlemek için partili cumhurbaşkanlığını sistemini öngören anayasa değişikliği referandumuna yönelik seçmen tercihleriyle ilgili birden fazla araştırma yaptığı belirtildi. Referanduma yaklaşık 2 ay var. Son araştırmalarda kararsızların oranının oldukça yüksek çıktığı belirtilirken AKP kurmaylarının bugünlerde kararsızları 'Evet'e ikna etmek için kullanılacak kampanya argümanları üzerinde çalıştığı belirtildi. Araştırmalarda ulaşılan en önemli sonuç, kendi parti tabanları dahil, kadınların desteğinin daha önceki dönemlere kıyasla bir miktar düşük olduğu yönünde. Kampanyada, öncelikli olarak dikkate alınacak diğer bir grup ise Kürtler olacak. MHP ile girilen işbirliği ve HDP’lilerin cezaevinde olmasının, Kürt oylarında çözülmeye neden olduğu yorumları yapılıyor. Diğer taraftan kampanyada, anayasa metni üzerinden polemiğe girmek yerine, "güvenlik, gelecek ve kalkınma" başlıklarında yeni umutlar verilmesi planlanıyor.











Hürriyet Parlamento Bürosu Şefi Nuray Babacan'ın AKP'nin referandum kampanyası hazırlıklarına ilişkin partinin kulislerinden aktardığı veriler şöyle:





Kadınların kaygısı





AKP'lilerin araştırmalarda ulaştığı en önemli sonuç, kendi parti tabanları dahil, kadınların desteğinin daha önceki dönemlere kıyasla bir miktar düşük olduğu yönünde. AK Parti analizcileri bunun “tek adamlık ve yaşam tarzı” konusunda beliren kaygılardan kaynaklandığını tespit etmişler. Muhalefetin de kampanyasında bu alana yoğunlaştığına dikkat çeken AK Partililer, kadınlara yönelik ayrı bir çalışma yapma kararı aldı. Kampanyanın en önemli mesajlarından biri kadınlarla ilgili olacak ve yaşam tarzının anayasal güvence altında olacağının garantisini verecek.





Kürtlerin durumu





Kampanyada, öncelikli olarak dikkate alınacak diğer bir grup ise Kürtler olacak. MHP ile girilen işbirliği ve HDP’lilerin cezaevinde olmasının, Kürt oylarında çözülmeye neden olduğu yorumları yapılıyor. Partide yapılan analizlere göre, örgütten ve HDP’den uzaklaşmış ama henüz devletin ya da AKP’nin yanında olmayan kararsız Kürtleri kazanmaya yönelik bir strateji geliştirme ihtiyacı var. Bölgede yürütülecek kampanyada, sadece bölge milletvekillerinin değil, AKP’nin bütünüyle görünür olması sağlanacak. Bunun için başka illerin milletvekilleri ve bakanlara program yapılacak.





“Cazibe merkezleri” projesinin bölge halkına kazandıracakları kampanya boyunca anlatılacak. Analizlerde, Kürtlerin tereddütlerinin yüzde 70 oranında psikolojik ortamdan beslendiği, bu psikolojinin iyi yönetilmesi durumunda destek sağlanabileceği öne sürülüyor.





Kararsız muhafazakarlar





Partinin, MHP tabanına yönelik çalışmaları ayrı bir başlık konusu olurken, yıllardan beri AKP’ye oy veren geleneksel yapı içerisinde yeni sistemle ilgili tereddütte olan muhafazakârlar olduğu da belirlendi. Muhalefetin, “tek adamlık, diktatörlük, ülkenin bölüneceği” tezleri nedeniyle kafası karışan muhafazakârlara yönelik de bir dizi kampanya başlığı olacak. Ancak, parti yönetimi, kararsız görünen AKP seçmeninin son kertede ‘Evet’ oyu kullanacağı hesabı yapıyor.





Ekonomi durumu





Diğer taraftan kampanyada, anayasa metni üzerinden polemiğe girmek yerine, “güvenlik, gelecek ve kalkınma” başlıklarında yeni umutlar verilmesi planlanıyor. Bu süreçte, referandum vaatleri devreye girecek ve seçmene yönelik yeni uygulamalar duyurulacak. Referandum sürecinde, belirleyici başlığın ekonomi olduğu saptaması yapan kurmaylar, AKP’nin kampanyası süresince, konuyu anlatacak isimleri özenle seçmeyi, medya ile ilişkileri geliştirmeyi, sosyal medyada kamplaştırıcı dil kullananlara izin verilmemesi gibi kararlar almaya hazırlanıyor.