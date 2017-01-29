Samanyolu Haber /Gündem / Artık AKP'liler, Devlet Bahçeli ile dalga geçiyorlar /29 Ocak 2017 21:34

Artık AKP'liler, Devlet Bahçeli ile dalga geçiyorlar

AKP Aydın İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşat Uğur MHP Lideri Devlet Bahçeli ile resmen dalga geçti

Erdoğan ve Bahçeli birbirlerine öyle şeyler söylemiş ki!..

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin 2009 yılında Antalya’da partisinin büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısında partisini iktidara taşıyacak formülü açıklayarak, bir hesaplama yapmıştı.

Bahçeli 2009'un içindeki sıfırları çıkarıp 2 ile 9 üzerinde yaptığı işlemlerle partisinin kuruluş yıl dönümü olan 40 rakamına ulaşıyordu.

AKP'li Uğur, MHP lideri Bahçeli’nin fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda Bahçeli’nin matematik hesabına atıfta bulunarak bir hesaplama yaptı.

Uğur’un paylaşımı ülkücüleri kızdıracak cinsten. Uğur’un kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı paylaşım kısa sürede çok fazla “like” aldı. AK Partili Uğur, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda “Devlet kaç harfli 6. Birinci ve dördüncü harfleri at. Ne kaldı. EVET. Referandum mübarek olsun” ifadelerini kullandı.


AKP Aydın İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşat Uğur daha sonra paylaşımını silerek özür diledi.
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