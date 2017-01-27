Pelikan Şebekesi, AKP'yi yalan ve şantajla terbiye etmeye çalışıyor

Yeni Akit yazarı Kenan Alpay, "Pelikan Şebekesi örneğinde görüldüğü üzere leyjoner mantığıyla operasyonlar tertipleyen yeni bir komitacılık türünün zuhur ettiğini" savundu. "Sadece AK Parti muhalefeti üzerinde değil bizzat AK Parti kadroları ve doğal çevresini yalan, iftira, tehdit ve şantajlarla terbiye etmeye kalkışan bu şebekeler ekonomi ve terör sorunundan daha az bir sıkıntı kaynağı değildir" diyen Alpay, "Hiçbir toplumsal tabanı ve meşruiyeti olmayan bu kişi ve kliklere destek görüntüsü vermek, sessiz kalmak yanlıştır ve büyük zararlar verir. İslamcı camia ve geniş toplum kesimleri kendilerini terbiye etmeye, 'makbul reisçi' kılmaya çok iştahlı bu zibidilerin siyasal ve sosyal bir sorun olmaktan acilen çıkarılmasını için gerekli çabaları görmek istiyor" ifadesini kullandı.





Alpay, daha önce gazeteci Cemil Barlas ve Sabah yazarı Hilal Kaplan'a yönelik olarak "Pelikan Şebekesi namıyla maruf ateş topu gibi bir komitacılık türü doğdu. Hayır, E Tipi veya F Tipi komitacılık gibi yaygın ve köklü değil, onlar gibi tecrübe ve görgü sahibi değiller. Ama onlardan daha büyük ihtirasları, onları geride bırakmaya azmetmiş ‘acilci’ bir tarzları var" demişti. "Cemil Barlas başta olmak üzere hemen bütün trolleri kamuoyunda ahlaksız, mantıksız, çirkef ve nefret uyandırıcı mesajlarıyla iyiden iyiye rezil oldular" ifadesini kullanan Alpay, "Hilal Kaplan’ın Ahmet Taşgetiren ve Hakan Albayrak gibi İslamcılar için geçtiği terbiye dışı mesajları da buraya kaydedelim. Takip eden yazımız komitacılığa hevesli bu trollerin neden ve nasıl hızlı bir çöküşe maruz kalacağına dair olsun" diye yazmıştı.





Yeni havuzun bir başka gazetesi Yeni Şafak gazetesinin de içerisinde bulunduğu Albayrak Medya tarafından çıkartılan Gerçek Hayat dergisinin, "Türk siyasetinde Pelikan lekesi" başlığıyla bir haber yayınlamıştı







