Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de tefeci krizi /17 Ağustos 2019 22:15

MHP'de tefeci krizi

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Sinop teşkilatı "tefecilik" suçlamaları ile çalkalanıyor.

SHABER3.COM

Sinop Ülkü Ocakları Başkanı Bülent Küçük ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP0 eski Sinop merkez ilçe Başkanı Hasan Demir arasında sosyal medya üzerinden "tefeci" kavgası çıktı.

MHP'Lİ OZAN'I TEFECİLİKLE SUÇLADI

Ülkü Ocakları Başkanı Bülent Küçük, önceki günlerde "tefecilik" iddiasıyla beş kişiyle birlikte gözaltına alınan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) kontenjanından Sinop Belediye Meclis üyesi seçilen MHP’li Ahmet Ozan’ı sosyal medyada hedef aldı. 

HASAN DEMİR CEVAP VERDİ

Küçük şahsi Twitter hesabında, “Cumhur İttifakı'nın Sinop’ta kaybetmesinin en büyük rolü oynayan menfaatçi tefecilik suçlamasıyla savcı karşısına çıkanların bu camianın içinde yeri yoktur, olmayacaktır da.” ifadelerini kullandı.

Bülent Küçük’ün bu sözleri üzerine eski MHP merkez İlçe başkanı ve Sinop Belediyesi meclis üyesi Hasan Demir, yine sosyal medya üzerinden cevap verdi. 

MHP'li Ahmet Ozan'a yönelik "tefeci" suçlamalarına Hasan Demir (sağ başta) cevap verdi.

Demir, “Yazıklar olsun Milliyetçi Hareket partisinin Sinop merkez ilçede kazanmış olduğu belediye meclis üyeliklerini ‘içine sindiremeyen’ içimizdeki karanlıklara …” dedi.

Halksesi.com’dan Mete Çağdaş’ın haberine göre; sosyal medyada birbirini hedef alan ikili daha sonra bu paylaşımlarını sildi.
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