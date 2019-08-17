Acun Ilıcalı'nın kanalına sürpriz ortak

A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü holdingin TV 8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.
ORTADOĞU'YA AÇILACAK
Açıklamada, ortaklığa ilişkin bilgilendirme toplantısının yakın zamanda tertip edileceği ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Ortadoğu'da ses getireceği kaydedildi.
A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfez fonlarından sağladığı ortaklığın, Ortadoğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.
UĞUR AKKUŞ KİMDİR?
11 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra Ebru Şallı ile nişanlanan Uğur Akkuş'un kendine ait yatırım danışmanlığı şirketi var.
Özellikle yabancı yatırımcılarla çalışan Uğur Akkuş, 11 yıldır sektörün içerisinde yer alıyor.