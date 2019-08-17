Samanyolu Haber /Gündem / Acun Ilıcalı'nın kanalına sürpriz ortak /17 Ağustos 2019 22:47

Acun Ilıcalı'nın kanalına sürpriz ortak

Mali dar boğazda olduğu belirtilen Acun Ilıcalı, TV 8'e sürpriz bir ortak buldu. Uğur Akkuş'un Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü A&S Yatırım Holding, TV 8'in yüzde 57'sini satın aldı.

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A&S Yatırım Holding'in Hukuk departmanından yapılan açıklamada, Uğur Akkuş'un yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü holdingin TV 8'in yüzde 57'sini satın aldığı belirtildi.

ORTADOĞU'YA AÇILACAK

Açıklamada, ortaklığa ilişkin bilgilendirme toplantısının yakın zamanda tertip edileceği ifade edilerek, yeni ortaklığın özellikle Ortadoğu'da ses getireceği kaydedildi.

A&S Yatırım Holdingin finansmanını Körfez fonlarından sağladığı ortaklığın, Ortadoğu'ya açılarak büyüyeceği belirtildi.

UĞUR AKKUŞ KİMDİR?

11 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra Ebru Şallı ile nişanlanan Uğur Akkuş'un kendine ait yatırım danışmanlığı şirketi var.

Özellikle yabancı yatırımcılarla çalışan Uğur Akkuş, 11 yıldır sektörün içerisinde yer alıyor.
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